Ani de lovituri la cap, un risc uriaș. Până la 97,7% dintre jucătorii de fotbal american decedați ar fi putut avea boli cerebrale

Cercetătorii au analizat 878 de foști jucători care au murit în această perioadă, dintre care 235 și-au donat creierul pentru cercetare, arată BBC.

Dintre aceștia, 215 au fost diagnosticați cu encefalopatie traumatică cronică (CTE), o boală degenerativă a creierului care poate fi diagnosticată doar după moarte.

Studiul, publicat în British Medical Journal, a mai arătat că demența era frecventă în rândul celor care și-au donat creierul.

Rata deceselor, de 4 ori mai mare decât în populația generală

„Noi și alții am demonstrat că, în cazul jucătorilor profesioniști de fotbal american, rata deceselor provocate de boli neurodegenerative este de aproximativ patru ori mai mare decât în populația generală”, a declarat Daniel Daneshvar, autorul principal al studiului și profesor asociat la Harvard Medical School.

„Aceste rezultate indică faptul că jucătorii profesioniști de fotbal american au o prevalență a CTE la momentul morții mai mare decât cea demonstrată anterior în mai multe studii desfășurate în comunitate”.

Cercetătorii au calculat că prevalența „minimă conservatoare” a CTE în rândul celor care au murit în perioada de șase ani analizată a fost de 24,5%, în timp ce estimarea „maximă” a ajuns la 97,7%.

Ei au cerut Ligii profesioniste de fotbal american să ia măsuri de prevenție pentru reducerea loviturilor repetate la cap la toate nivelurile acestui sport.

„Majoritatea loviturilor la cap pe care le-au primit acești foști jucători profesioniști de fotbal american nu au avut loc la nivelul Ligii profesioniste de fotbal american. Ele au avut loc la nivel universitar și liceal și, în multe cazuri, încă din perioada în care sportivii erau copii. Toate aceste lovituri cumulative la cap s-au adunat și au dus la creșterea riscului”, a spus Daneshvar.

Ce spune un purtător de cuvânt al Ligii profesioniste de fotbal american

Un purtător de cuvânt al Ligii profesioniste de fotbal american a declarat: „Liga profesionistă de fotbal american depune în permanență eforturi pentru a face jocul de fotbal american mai sigur, inclusiv prin implementarea unor strategii pentru reducerea comoțiilor cerebrale și a loviturilor la cap.

Liga profesionistă de fotbal american rămâne angajată să se asigure că membrii comunității au acces la un set solid și în continuă extindere de resurse pentru îmbunătățirea stării lor fizice și psihice.

Îi încurajăm pe foștii jucători să folosească aceste resurse pentru a identifica problemele de sănătate și pentru a solicita tratament atunci când sunt îngrijorați în privința stării lor”.

CTE în rândul jucătorilor de fotbal american a devenit o problemă tot mai importantă în ultimii ani. Un acord colectiv de muncă încheiat în 2011 în Liga profesionistă de fotbal american a limitat numărul antrenamentelor cu contact fizic.

În urma unui proces colectiv care s-a întins pe mai mulți ani, în 2016 Liga profesionistă de fotbal american a acceptat o înțelegere de 1 miliard de dolari cu peste 5.000 de foști jucători.