Operație nouă decontată prin CNAS la spitalul Sf. Pantelimon din București

Potrivit unității medicale, mai multe proceduri au fost deja realizate cu ajutorul noii tehnologii.

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București a devenit primul spital public din România care dispune de platforma laser LumeSeal®, utilizată pentru tratamentul minim invaziv al varicelor și al insuficienței venoase cronice.

Este vorba despre o procedură minim invazivă

Potrivit informării publicate de unitatea medicală, sistemul este o platformă de generația a III-a și include tehnologia SnakeBack®, un laser cu lungimea de undă de 1470 nm, fibre radiale și sisteme care permit controlul și monitorizarea procedurii în timp real.

Tehnologia este utilizată pentru ablația endovenoasă cu laser, o procedură minim invazivă prin care vena afectată este tratată din interior, fără intervenția chirurgicală clasică.

Mai multe proceduri au fost deja realizate

La Spitalul „Sfântul Pantelimon” au fost efectuate deja mai multe proceduri de ablație endovenoasă cu laser LumeSeal®, folosind tehnologia SnakeBack®.

Potrivit reprezentanților spitalului, sistemul permite o intervenție mai precisă și mai bine controlată, prin monitorizarea procedurii pe parcursul tratamentului.

Platforma este utilizată în contextul recomandărilor actuale privind tratamentul bolii venoase cronice și al ghidurilor europene de chirurgie vasculară ale European Society for Vascular Surgery (ESVS).

Tratamentul poate fi decontat prin CNAS

Un alt element important pentru pacienți este că, pentru persoanele eligibile, intervenția poate fi realizată în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” cu decontare prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, potrivit informării unității medicale.

Varicele apar atunci când venele, cel mai frecvent cele de la nivelul picioarelor, nu mai transportă eficient sângele către inimă.

Insuficiența venoasă cronică poate provoca, în funcție de severitate, durere, senzație de greutate sau umflare a picioarelor și poate necesita tratament medical.

Introducerea platformei LumeSeal® la Spitalul „Sfântul Pantelimon” extinde astfel accesul pacienților din sistemul public la o procedură minim invazivă utilizată pentru tratamentul bolii venoase cronice.