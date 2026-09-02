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Nepal cere despăgubiri de la cei mai mari poluatori, China, SUA și India, după inundațiile devastatoare

Nepalul cere despăgubiri climatice din partea celor mai mari emițători de gaze cu efect de seră din lume, după ce inundațiile devastatoare din țară au provocat moartea a peste o mie de persoane, iar alte câteva mii sunt date dispărute.
Nepal cere despăgubiri de la cei mai mari poluatori, China, SUA și India, după inundațiile devastatoare
Iulian Moşneagu
02 sept. 2026, 11:43, Știri externe
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China, Statele Unite și India au avut o contribuție „extrem de mare” la schimbările climatice, în timp ce țările mai mici „plătesc prețul”, a declarat ministrul nepalez de Externe, Shisir Khanal, pentru Kantipur TV, potrivit Bloomberg.

„Nepalul trebuie să își susțină ferm poziția pe plan internațional și să transforme această problemă într-una de justiție”, a spus Khanal în interviul difuzat la începutul acestei săptămâni. „Vom ridica această problemă în mod clar și ferm pe platformele internaționale”.

Cererea Nepalului vine după inundațiile devastatoare produse pe 26 august în bazinul râului Bhotekoshi, declanșate de prăbușirea unui ghețar în apropierea frontierei cu Tibetul.

Bilanțul oficial a ajuns la 1.114 morți, iar aproape 4.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit autorităților. Viiturile au distrus locuințe, poduri importante și infrastructură hidroenergetică esențială.

Solicitarea vine înaintea summitului ONU privind clima, programat în noiembrie. Țările în curs de dezvoltare sunt așteptate să ceară statelor bogate și marilor poluatori mai mulți bani pentru acoperirea pierderilor provocate de schimbările climatice. Cererea Nepalului face parte dintr-o dezbatere mai amplă privind cine ar trebui să plătească pentru dezastrele provocate de încălzirea globală.

China este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, fiind responsabilă pentru aproximativ 29% din emisiile globale în 2024. Statele Unite ocupă locul al doilea, cu 11%, urmate de India, cu 8%, în timp ce Uniunea Europeană generează aproximativ 6% din total.

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