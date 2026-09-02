Echipele de salvare din tunelul unei hidrocentrale din Nepal caută muncitorii blocați, dar n-au găsit pe nimeni viu

Potrivit Guvernului, se credea că peste 100 de muncitori ar putea fi încă în viață în interiorul mai multor tuneluri de la Hidrocentrala Rasuwagadhi, aflată în districtul Rasuwa, potrivit AFP, citată de France24.

„Operațiunea de căutare și salvare este încă în desfășurare, iar echipele străine oferă, de asemenea, sprijin la tunelurile hidrocentralei”, a declarat Shanti Mahat, purtătoarea de cuvânt a Autorității Naționale pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre (NDRRMA).

„Ei continuă să lucreze în ciuda dificultăților. Există un volum mare de noroi, moloz și nămol”, a continuat aceasta.

Cei despre care se teme că ar fi rămași blocați se numără printre cei 639 de muncitori de la hidrocentrală, dispăruți de când un val de noroi și resturi s-a prăbușit pe 26 august, potrivit cifrelor NDRRMA.

„În unele cazuri a fost dificil să găsim punctele de intrare și, chiar și atunci când acestea au fost găsite, echipele de salvare au constatat că tunelurile erau blocate în interior”, a declarat Mahat pentru AFP. „Dar eforturile continuă.”

Luni, echipele de salvare au scos cel puțin trei cadavre din două tuneluri și au pătruns câteva sute de metri în unele tuneluri, dar au fost oprite de noroi.

Tunelurile hidrocentralei, pline de pietre și nămol

„Avem acces la toate tunelurile, dar este dificil să pătrundem în interior, pentru că există pietre și nămol”, a declarat, marți, reporterilor ministrul Energiei, Biraj Bhakta Shrestha.

Potrivit autorității pentru energie electrică din Nepal, 11 hidrocentrale și o centrală solară termică cu o capacitate combinată de 431,1 megawați, și-au încetat funcționarea, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din capacitatea instalată de producere a energiei electrice a țării.

Alte 15 proiecte energetice aflate în construcție, cu o capacitate planificată de 470 de megawați, au fost avariate.

Săptămâna trecută, inundațiile bruște generate de topirea unui ghețar de pe Himalaya au distrus mai multe localități de la granița dintre Nepal și Tibet. Clădirile au fost măturate de viitura bruscă cu apă dar și noroi care a răbufnit ca o avalanșă. Pe unele imagini apărute pe X se vede cum muncitorii din anumite zone fugeau ca să se adăpostească din urma acesteia.

India Nepal Joint Rescue Efforts In Chillme Hydropower Plant Indian Army teams have established a foothold inside the tunnel at Nepal’s Chilime Hydropower Plant in Rasuwa and begun search-and-rescue work after last week’s devastating Bhotekoshi flash floods filled the 250-metre… https://t.co/RXZuG5fGyk pic.twitter.com/j7XeKkxa1W — India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) August 31, 2026

În urma inundațiilor peste 4.400 de cetățeni au fost dați dispăruți, în timp ce peste 1.000 de cetățeni au murit. În ceea ce-i privește pe muncitorii celor 11 hidrocentrale, peste 600 dintre ei încă sunt blocați în zonele hidrocentralelor, care au devenit acum principalele zone de căutare pentru autorități, potrivit The Guardian.

Până în prezent, autoritățile nepaleze au reușit să salveze 11.000 de persoane.