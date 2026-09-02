Péter Magyar: Partidul Tisza este „bucuros să se alăture” Partidului Popular European

Partidul Tisza, aflat la guvernare în Ungaria, va fi „bucuros să se alăture” Partidului Popular European (PPE) după ce Uniunea Europeană va închide procedura prevăzută de Articolul 7 împotriva Ungariei, a scris miercuri premierul Peter Magyar pe Facebook, transmite 24.hu.

După întâlnirea cu președintele PPE, Manfred Weber, la Budapesta, Magyar a spus că cei doi au discutat despre „multele lucruri care s-au schimbat în Ungaria de când nu se mai poartă campanii de ură cu ajutorul a miliarde de forinți din fonduri publice”.

Potrivit lui Magyar, Manfred Weber a spus că, în calitate de politician bavarez, a considerat întotdeauna sprijinul pentru Ungaria o prioritate, fiindu-i dificil să se confrunte cu „campaniile de denigrare venite din resentimentul lui Viktor Orban”.

Acesta și-a oferit sprijinul pentru ca Ungaria să evite plata unui milion de euro pe zi „ca amenzi impuse din cauza regulilor privind refugiații aplicate la protejarea frontierelor externe ale Europei”, a declarat premierul ungar.

Premierul ungar a spus că Ungaria va continua să își controleze frontierele și, în cadrul negocierilor pentru viitorul buget al UE, va cere rambursarea amenzilor aplicate până acum.

Promovarea intereselor cetățenilor și companiilor din Ungaria rămâne o prioritate pentru guvernul Tisza, care nu va oferi nimănui „o carte blanche în luarea deciziilor în UE”, a spus el.

Peter Magyar se va întâlni miercuri seară, la Budapesta, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit spuselor sale. Cei doi vor discuta despre viitorul buget multianual al UE și despre viitorul blocului comunitar.