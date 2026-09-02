China, izolată în G20. Celelalte 19 state cer măsuri împotriva exporturilor ieftine

Miniștrii de Finanțe și ceilalți responsabili financiari din G20 au discutat marți, în Statele Unite, despre dezechilibrele comerciale globale, într-o reuniune în care exporturile masive ale Chinei au fost în centrul atenției.

Declarația președinției G20, publicată la finalul reuniunii, arată că toate statele participante, cu excepția Chinei, au fost de acord că trebuie eliminate politicile „non-piață” care accentuează dezechilibrele economice. Potrivit Reuters, documentul vizează în special țările care înregistrează excedente comerciale mari și persistente și care se bazează excesiv pe exporturi pentru creșterea economică.

Statele G20, îngrijorate de creșterea exporturilor chinezești

Administrația americană susține că problema a devenit mai gravă după introducerea tarifelor ridicate asupra mărfurilor chinezești în Statele Unite. Washingtonul avertizase că aceste bariere ar putea determina companiile chineze să redirecționeze volume tot mai mari de produse către alte piețe.

„Credem că economiile care nu funcționează pe baza pieței și care scot la nesfârșit pe piață exporturi ieftine nu sunt sustenabile”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, precizând că acordul celorlalte 19 state din G20 arată amploarea problemei.

China se confruntă de mai mult timp cu o cerere internă slabă și se bazează tot mai mult pe exporturi, inclusiv de vehicule electrice, semiconductori și alte produse industriale.

Exporturile Chinei au crescut cu aproximativ 24% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a determinat mai multe state europene să ceară măsuri mai stricte pentru limitarea importurilor chinezești.

Europa are un deficit comercial uriaș cu China

Dezechilibrul este vizibil și în relațiile comerciale dintre China și Uniunea Europeană. Anul trecut, China a vândut în UE mărfuri cu 360,6 miliarde de euro mai mult decât a cumpărat, diferență în creștere cu 15% față de 2024. Dezechilibrul a continuat să crească și în acest an.

Potrivit comisarului european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, China reprezintă o sursă importantă a dezechilibrelor economice globale. Oficialul a subliniat însă că Statele Unite și Europa trebuie, la rândul lor, să ia măsuri pentru echilibrarea comerțului mondial.

În timp ce încearcă să gestioneze problema dezechilibrelor comerciale, Marea Britanie a transmis că intenționează să păstreze o relație comercială pragmatică cu Beijingul. La rândul său, Canada susține că relațiile economice mai apropiate dezvoltate recent cu China sunt gestionate cu limite clare.

Exporturile de minerale critice, restricționate de China

Discuțiile G20 au vizat și restricțiile impuse de Beijing exporturilor unor minerale critice. China domină procesarea mai multor materii prime esențiale pentru industria mondială și a introdus în aprilie 2025 restricții asupra exporturilor de pământuri rare, ca răspuns la tarifele impuse de președintele american Donald Trump.

Japonia a avertizat că restricțiile arbitrare asupra exporturilor de minerale critice afectează economia mondială și lanțurile de aprovizionare.

Declarația finală a reuniunii G20 cere statelor să evite restricțiile inutile asupra exporturilor, astfel încât lanțurile globale de aprovizionare să poată funcționa normal.