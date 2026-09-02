Peru rupe relațiile diplomatice cu Iranul. Acuzații dure la adresa regimului de la Teheran

Guvernul de la Lima a anunțat marți că a decis să rupă relațiile diplomatice cu Republica Islamică Iran. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Peru, decizia are la bază inclusiv deteriorarea situației din Iran, semnalată de mai multe mecanisme ale Organizației Națiunilor Unite.

„Guvernul Republicii Peru a luat decizia de a rupe relațiile diplomatice cu Republica Islamică Iran”, au comunicat autoritățile peruane.

Lima menționează reprimarea manifestațiilor pașnice, încălcarea libertății presei, discriminarea femeilor și fetelor și persecutarea opozanților politici.

Peru acuză Iranul și pentru situația din Strâmtoarea Ormuz

În justificarea deciziei sale, Guvernul Peru face referire și la restricțiile impuse de regimul iranian și la perturbarea comerțului internațional prin Strâmtoarea Ormuz, începând din martie 2026.

Lima susține că aceste măsuri contravin libertății navigației și dreptului de trecere prin strâmtorile utilizate pentru tranzitul maritim internațional și atrage atenția asupra efectelor asupra prețurilor energiei și lanțurilor globale de aprovizionare.

Guvernul peruan acuză, de asemenea, Iranul că incită la violență și la escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și că obstrucționează activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), prin refuzarea accesului inspectorilor la unele instalații nucleare.

Relațiile consulare vor fi menținute

Ruperea relațiilor diplomatice nu înseamnă însă și încetarea relațiilor consulare dintre cele două state. Peru precizează că acestea vor fi menținute pentru protejarea propriilor cetățeni și pentru îndeplinirea celorlalte atribuții consulare.

Autoritățile de la Lima precizează că vor acționa în conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, care stabilește regulile aplicabile relațiilor dintre state și situațiilor în care acestea sunt întrerupte, și cu Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963, care reglementează activitatea consulatelor și protecția cetățenilor unui stat aflați în străinătate.

Astfel, chiar dacă legăturile diplomatice sunt rupte, serviciile consulare necesare pentru protejarea cetățenilor peruani și iranieni pot continua.

Decizia a fost comunicată oficial Iranului printr-o notă diplomatică transmisă Ambasadei iraniene din Ecuador, care este acreditată și în Peru.