Iranul ripostează la ultimele atacuri ale SUA. Iordania a doborât 10 rachete iraniene. Atac cu drone asupra forțelor americane din Bahrain

Iranul a lansat marți, înainte de miezul nopții, rachete balistice asupra unor obiective americane din Iordania, ca răspuns la noile atacuri ale Statelor Unite. Armata iordaniană a anunțat că a doborât 10 rachete, iar alte trei au căzut în zone nelocuite, potrivit Associated Press.

Mai multe explozii au fost observate deasupra orașului Aqaba, în sudul Iordaniei, acestea părând să provină din interceptarea rachetelor.

Garda Revoluționară iraniană (IRGC), menționată de televiziunea de stat, susține că a vizat o bază americană de pe coasta iordaniană a Golfului Aqaba.

Iranul a anunțat, de asemenea, că a lansat un atac cu drone asupra forțelor americane din Bahrain.

Noi detalii despre țintele lovite de SUA în Iran

În timpul atacurilor americane din seara zilei de marți, în mai multe zone de coastă din sudul Iranului au fost raportate explozii, inclusiv la Bandar Abbas, unde se află instalații ale forțelor navale și aeriene iraniene, precum și pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit martorilor, exploziile din Bandar Abbas au fost mai puternice decât cele de duminică, iar fum a fost văzut ridicându-se din partea estică a orașului.

Televiziunea de stat iraniană susține că atacurile americane au lovit o fabrică de făină de pește de pe insula Qeshm, un debarcader pentru pescuit și un turn al Organizației Porturilor și Maritime din Sirik.

Tot potrivit presei iraniene, armata americană a lovit aeroportul civil Jiroft, din provincia Kerman. Un proiectil ar fi căzut într-o zonă din afara pistei, fără să provoace însă victime sau pagube infrastructurii aeroportului.

Mai multe părți ale rețelei electrice din provincia Hormozgan, din sudul Iranului, care include și insule din Strâmtoarea Ormuz, ar fi fost, de asemenea, lovite. În urma atacurilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele zone.

Cinci morți și cel puțin 68 de răniți la o nuntă, potrivit autorităților iraniene

O casă din Kuhestak, în sudul Iranului, unde avea loc o nuntă, a fost lovită în timpul atacurilor americane. Cinci persoane, printre care un copil, au murit, iar cel puțin 68 au fost rănite, a declarat Ahmad Nafisi, viceguvernatorul provinciei Hormozgan.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că este la curent cu informațiile privind victimele civile, dar a subliniat că acestea provin din presa de stat iraniană.

„Armata SUA nu vizează niciodată civili, spre deosebire de IRGC”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.