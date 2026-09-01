SUA și-au avertizat cetățenii din Orientul Mijlociu: Sunt posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian

Alerta de securitate a fost transmisă marți seara de Ambasada SUA la Abu Dhabi și Consulatul General american la Dubai.

Autoritățile americane le-au recomandat cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu să fie precauți și să urmărească evoluția situației. Aceștia au fost atenționați asupra posibilității anulării unor zboruri, închiderii spațiului aerian și apariției unor perturbări ale călătoriilor.

Americanii care călătoresc spre sau dinspre regiune au fost sfătuiți să urmărească informațiile privind funcționarea aeroporturilor și a companiilor aeriene și să verifice direct situația zborurilor.

SUA avertizează asupra unor posibile atacuri împotriva intereselor americane

În alerta transmisă, autoritățile americane atrag atenția și asupra riscului unor atacuri împotriva intereselor SUA.

„Reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate. Iranul și grupările care sprijină Iranul ar putea viza alte interese americane din străinătate sau locații asociate cu Statele Unite și cu americanii din întreaga lume, inclusiv companii americane și alte instituții”, se arată în avertisment.

Americanii sunt sfătuiți să nu atragă atenția

Americanii au primit și sfaturi despre cum să se protejeze în cazul unui atac aerian, recomandându-li-se să stea departe de ferestre și uși din sticlă, să nu se apropie de resturile căzute și să urmeze indicațiile autorităților locale.

De asemenea, autoritățile americane le-au cerut să evite demonstrațiile și adunările numeroase, zonele cu o prezență importantă a forțelor de ordine și locurile asociate public cu Statele Unite. Aceștia au fost îndemnați să aibă permanent telefoanele încărcate și să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Misiunea diplomatică americană din Emiratele Arabe Unite le-a mai recomandat cetățenilor SUA să nu atragă atenția asupra faptului că sunt americani și să contacteze direct companiile aeriene în cazul în care zborurile lor sunt afectate.

Potrivit autorităților, serviciile consulare pentru cetățenii americani rămân disponibile, însă serviciile de acordare a vizelor au fost restrânse: pentru vizele temporare, programările sunt limitate, iar vizele de imigrare rămân suspendate.