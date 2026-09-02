Gazele europene, la maximul ultimilor trei ani. Războiul dintre SUA și Iran pune presiune pe piețe

Prețul gazelor naturale tranzacționate la hub-ul european TTF din Țările de Jos a depășit 75 de euro/MWh pentru prima dată de la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, în februarie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, informează Financial Times.

Companiile energetice sunt tot mai îngrijorate că Europa ar putea intra în sezonul rece cu stocuri insuficiente. Ulterior, prețul a coborât la aproximativ 73,75 euro/MWh.

Petrolul Brent s-a scumpit cu până la 2,5% și a depășit ușor 97 de dolari pe baril. Ulterior, prețul a coborât la 95,09 dolari pe baril.

În mod normal, companiile cumpără gaze în timpul verii și le depozitează pentru lunile de iarnă. Anul acesta însă, stocurile sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii peste zece ani. În ultima săptămână din august, depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de doar 63%.

Scumpirea energiei a afectat și piețele de obligațiuni. Costurile de împrumut pe zece ani ale Statelor Unite au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în condițiile în care investitorii se tem că băncile centrale ar putea majora dobânzile pentru a ține inflația sub control.