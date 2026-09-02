Sunt pensiile din România mai bune decât cele din Germania? Presa germană analizează sistemul românesc

Concluzia comparației este însă mai complicată decât simpla confruntare a sumelor primite lunar de pensionari.

O analiză publicată de platforma germană Bürger & Geld compară sistemele de pensii din România și Germania, pornind de la reformele implementate la București și de la provocările demografice cu care se confruntă ambele state.

Atât România, cât și Germania se bazează în principal pe principiul redistributiv, în care contribuțiile actualilor salariați finanțează pensiile plătite generațiilor aflate la pensie. Diferențele devin însă importante în privința contribuțiilor și a economisirii private obligatorii.

Pilonul II, una dintre diferențele majore

În Germania, angajații și angajatorii contribuie în 2026, împreună, cu 18,6% din venitul brut supus asigurării de pensie, contribuția fiind împărțită, de regulă, în mod egal.

În România, contribuția de asigurări sociale este de 25% din salariul brut. Potrivit datelor citate de publicația germană de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 4,75 puncte procentuale sunt direcționate către Pilonul II de pensii administrate privat.

Acest sistem permite acumularea unor fonduri individuale investite pe piețele financiare, dar presupune și riscuri legate de evoluția piețelor, costurile de administrare și momentul în care banii ajung să fie plătiți beneficiarilor.

Reforma care a schimbat calculul pensiilor în România

Publicația germană acordă o atenție importantă Legii pensiilor nr. 360/2023, aplicată de la 1 septembrie 2024. Noul sistem utilizează o formulă bazată pe totalul punctelor acumulate și valoarea punctului de referință.

Recalcularea pensiilor și introducerea punctelor de stabilitate pentru persoanele cu stagii contributive de peste 25 de ani sunt prezentate drept elemente importante ale reformei românești. Sistemul urmărește astfel să recompenseze mai consistent perioadele lungi de activitate profesională.

Germania a ales o altă abordare. Nivelul standard al pensiei înainte de impozitare este menținut la 48% până în 2031, iar pensiile germane au fost majorate cu 4,24% de la 1 iulie 2026.

Important pentru românii care au muncit în Germania

Comparația are o relevanță aparte pentru numeroșii români care au perioade de muncă în ambele state.

În baza regulilor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, perioadele de asigurare realizate în România și Germania pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea condițiilor necesare pensionării. Fiecare stat calculează și plătește, în principiu, partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate acolo.

Concluzia analizei germane este că sistemul românesc nu poate fi declarat pur și simplu superior celui german. România pune un accent mai mare pe componenta privată obligatorie și recompensarea stagiilor lungi de cotizare, în timp ce Germania dispune de o plasă publică de protecție socială mai extinsă.

În plus, comparația pensiilor exclusiv în euro poate fi înșelătoare. Puterea de cumpărare, costurile locuinței, alimentelor, energiei, serviciilor medicale și nivelul taxelor pot schimba semnificativ situația reală a unui pensionar dintr-o țară în alta.