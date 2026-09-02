În această țară, un rezervor plin de benzină costă cât o cafea

Deși țările pornesc de la aceleași prețuri internaționale de referință pentru petrol, prețul final al combustibilului la pompă variază drastic de la o țară la alta.

O analiză bazată pe cele mai recente date de pe platforma GlobalPetrolPrices relevă o diferență uluitoare. Cel mai ieftin litru de benzină din lume costă doar câțiva cenți, în timp ce cel mai scump depășește 3 dolari.

În medie, un litru de benzină costă în jur de 1,5 dolari americani, scrie Blic.

Un rezervor plin la prețul unei cafele

Cele mai mici prețuri la combustibil se regăsesc, în general, în țările bogate în petrol. Acestea își subvenționează masiv piața internă. În aceste țări, statul folosește diverse mecanisme pentru a menține prețurile de vânzare cu amănuntul cu mult sub nivelul cu care sunt obișnuiți șoferii europeni.

Libia se află pe ultimul loc în clasamentul mondial în ceea ce privește prețul benzinei, la doar câțiva cenți pe litru. Un rezervor plin de 50 de litri costă acolo puțin peste un dolar.

Iranul ocupă locul al doilea, tot cu un preț de doar câțiva cenți pe litru. Prețul subvenționat din Iran se aplică primilor 60 de litri de benzină cumpărați lunar, după care prețul este mai mare.

Venezuela se află pe locul al treilea în clasament, unde prețul unui litru de benzină se măsoară, de asemenea, în doar câțiva cenți americani.

Alte țări în care combustibilul este extrem de ieftin sunt Angola, Kuweit și Algeria.

Astfel de prețuri au și o parte negativă. Subvențiile mari pentru combustibil reprezintă o cheltuială majoră pentru bugetele guvernamentale.

La celălalt capăt al clasamentului, prețurile sunt de câteva ori mai mari

La polul opus al clasamentului global se află țările și teritoriile mai bogate care depind de importurile de energie, precum și statele care impun asupra combustibilului taxe și accize ridicate.

Hong Kong se află de ani de zile în fruntea clasamentului mondial al prețurilor la benzină. Alimentarea cu combustibil acolo poate costa șoferii de câteva ori mai mult decât în majoritatea celorlalte părți ale lumii.

Pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer trebuie să pună deoparte peste 150 de dolari. Pentru aceeași cantitate de combustibil în Libia ar plăti puțin peste un dolar.

După Hong Kong, o serie de țări europene se regăsesc printre cele mai scumpe piețe.

Danemarca, Țările de Jos, Islanda, Elveția și Liechtenstein se numără, în mod tradițional, printre țările în care șoferii plătesc prețuri ridicate pentru benzină.

De ce sunt diferențele atât de mari?

Diferențele uriașe de la benzinării nu sunt doar rezultatul costurilor de producție și de rafinare a petrolului. Diferențele sunt în primul rând rezultatul taxelor diferite și al subvențiilor la combustibil.

În țări precum Libia și Iran, statul menține prețuri extrem de scăzute pentru populație prin diverse forme de subvenții. Pe de altă parte, în țările europene, impozitele și accizele reprezintă o parte semnificativă din prețul final al unui litru de combustibil.