Reuters: Șocurile climatice afectează culturile de porumb din Europa. România și Ungaria, cele mai afectate

Stând într-un lan de porumb uscat din nord-estul Ungariei, fermierul Karoly Kovacs își amintește de recolte care acum par aproape de neimaginat, relatează Reuters.

„Abia îmi venea să cred când, în jurul anului 2010, recoltam 17 tone la hectar”, a spus Karoly Kovacs. „Dar atunci aveam cam 1.000 de milimetri de precipitații, iar acum aproape deloc”.

Seceta reduce puternic producția de porumb în Europa de Est

Pentru fermierii din Europa Centrală și de Est, seceta, care odinioară era un fenomen ocazional, a devenit o amenințare recurentă. Valurile record de căldură și deficitul cronic de apă reduc recoltele de porumb, îi determină pe unii agricultori să renunțe la această cultură și schimbă profund o regiune considerată mult timp unul dintre pilonii producției europene de cereale.

Cel mai bun exemplu este situația din România și Ungaria, doi dintre principalii producători de porumb din Uniunea Europeană, unde suprafețele cultivate au scăzut puternic în ultimii ani. Ungaria, care în mod obișnuit exporta porumb, va fi nevoită să importe în acest an, în timp ce cantitatea disponibilă pentru export a României s-a redus.

Recolta de porumb a Uniunii Europene, de regulă a doua cea mai importantă cultură de cereale, este estimată la 50,1 milioane de tone în acest an, potrivit prognozei Comisiei Europene de la sfârșitul lunii august. Ar fi cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 20 de ani și cu aproximativ o cincime sub media ultimilor trei ani.

„Dacă această succesiune de veri secetoase va continua și în următoarele sezoane, va deveni o problemă foarte importantă pentru UE, în cazul în care suprafețele cultivate cu porumb și/sau randamentele continuă să scadă”, a declarat Gabriel Antonio, analist pe piața mărfurilor la Expana, pentru Reuters.

România și Ungaria, printre cele mai afectate de secetă și lipsa apei

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, iar Europa Centrală se confruntă cu presiuni deosebit de mari din cauza căldurii, a deficitului de umiditate din sol și a lipsei de apă, arată datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

România și Ungaria, unde suprafețele cultivate cu porumb s-au redus puternic în ultimii ani, înregistrează rezultate mai slabe decât mediile UE și OCDE în ceea ce privește deficitul de umiditate din sol.

„Această scădere persistentă a umidității solului are implicații directe asupra productivității agricole și gestionării resurselor de apă și, prin urmare, asupra securității alimentare și mijloacelor de trai”, a transmis OCDE într-un răspuns pentru Reuters.

Tot mai mulți fermieri renunță la porumb

Recolta de porumb a României este estimată la aproximativ 8 milioane de tone în acest an. Țara a fost ferită de cele mai grave efecte ale secetei din Europa din acest an, însă producția rămâne cu peste jumătate mai mică decât în perioada 2018-2019. În Ungaria, recolta estimată la 2,5 milioane de tone ar reprezenta mai puțin de o treime din producția obținută în acei ani.

Exporturile de porumb ale României au scăzut la între 2,2 și 4,7 milioane de tone în perioada 2023-2025, de la peste 7 milioane de tone la începutul deceniului, arată datele Comisiei Europene. Ungaria, în mod obișnuit exportator de porumb, va fi nevoită să importe în acest an, potrivit guvernului.

Cezar Gheorghe, de la compania de consultanță AGRIColumn, a declarat pentru Reuters că schimbările climatice au contribuit semnificativ la reducerea suprafețelor cultivate cu porumb în România, determinând tot mai mulți fermieri să se orienteze spre culturi de toamnă. Micii agricultori sunt printre cei mai afectați.