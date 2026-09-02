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Experți: Nu vă păstrați niciodată toți banii la o singură bancă

Experții recomandă împărțirea economiilor la mai multe bănci. Care este limita periculoasă.
Experți: Nu vă păstrați niciodată toți banii la o singură bancă
Andreea Tobias
02 sept. 2026, 15:41, Economic
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În Germania, depozitele dintr-un cont bancar sunt protejate până la 100.000 de euro pe persoană, pe bancă.

În 2024, rata de economisire în Germania a fost de 11,5%. Cu toate acestea, experții avertizează că nu este recomandată păstrarea prea multor bani într-un cont bancar obișnuit. Își pot pierde valoarea în timp din cauza inflației.

Conform recomandării Sparkasse, citată de Blic, este recomandabil să aveți un fond de urgență echivalent cu salariul net pe două-trei luni.

De exemplu, dacă o persoană câștigă un salariu net de 3.000 de euro pe lună, se recomandă să aibă o rezervă financiară de aproximativ 6.000 până la 9.000 de euro.

Totuși, există și o limită maximă de care trebuie să țineți cont.

În Germania, de exemplu, banii dintr-un cont bancar sunt protejați de un sistem de garantare a depozitelor până la 100.000 de euro pe persoană și pe bancă. Asta înseamnă că, în cazul falimentului unei bănci, suma de până la 100.000 € ar trebui să fie protejată.

Este important de reținut că limita de 100.000 de euro se aplică pe persoană, pe bancă, nu pe fiecare cont. În cazul unui cont comun, două persoane pot beneficia de protecție până la o sumă totală de 200.000 de euro.

Dacă o persoană deține mai mult de 100.000 de euro într-o singură bancă, suma care depășește această limită poate fi expusă riscului în cazul insolvenței băncii. Recuperarea acestor bani nu este neapărat garantată, iar o parte din active se poate pierde.

De ce să-ți distribui banii la mai multe bănci?

Din acest motiv, se recomandă ca sumele mai mari să fie distribuite la mai multe bănci. De exemplu, în loc să deții 200.000 de euro la o singură bancă, banii ar putea fi împărțiți între două bănci. Astfel te asiguri că rămâi în limita asigurată la fiecare bancă.

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