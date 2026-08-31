Creditul nebancar – între nevoia de acces rapid la finanțare și verificările obligatorii privind bonitatea (P)

Rapiditatea vine însă la pachet cu un compromis important. Creditele nebancare pot avea costuri semnificativ mai mari decât finanțările bancare, iar accesul simplificat la o sumă de bani nu înseamnă că solicitantul este scutit de verificarea veniturilor, a gradului de îndatorare sau a istoricului său de creditare.

Tocmai aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Posibilitatea de a completa online o cerere în câteva minute, fără adeverințe în format fizic și fără deplasarea la o sucursală, este uneori interpretată drept posibilitatea de a primi bani fără o analiză financiară reală. În practică, lucrurile funcționează diferit.

De ce creditele nebancare sunt atractive atunci când apare o nevoie urgentă de bani

Modelul de creditare dezvoltat de numeroase IFN-uri este construit în jurul vitezei și al digitalizării. Solicitantul își poate crea un cont online, furnizează datele de identificare, își exprimă acordurile necesare pentru efectuarea verificărilor și, în funcție de procedura creditorului, poate primi o decizie într-un interval relativ scurt.

Pentru o persoană care are nevoie de câteva sute sau câteva mii de lei pentru o cheltuială neprevăzută, diferența dintre o procedură de câteva zile și una care poate fi finalizată în aceeași zi este importantă. Acesta este unul dintre motivele pentru care finanțarea nebancară rămâne atractivă inclusiv pentru persoane care ar putea, în anumite condiții, să acceseze și produse bancare.

În același timp, cerințele privind documentele au fost reduse considerabil prin digitalizare. O procedură descrisă drept „fără adeverință de venit” nu înseamnă neapărat că venitul nu este verificat, ci că solicitantului nu îi mai este cerută o adeverință tipărită, semnată și ștampilată de angajator. Informația necesară poate fi obținută electronic sau poate fi demonstrată prin alte documente.

Această diferență este esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează creditarea online în prezent: mai puține documente solicitate direct consumatorului nu înseamnă mai puține verificări asupra capacității sale de rambursare.

Aprobarea rapidă nu înseamnă acordarea unui credit fără verificări

Legislația privind creditarea consumatorilor stabilește obligația creditorului de a evalua bonitatea înainte de încheierea contractului. Evaluarea trebuie să se bazeze pe un volum suficient de informații referitoare la situația financiară a solicitantului, obținute atât de la acesta, cât și, după caz, prin consultarea unor baze de date relevante.

Din acest motiv, formulările întâlnite în mediul online, precum credit rapid fără verificare la ANAF și Biroul de Credit, nu ar trebui interpretate în sens literal, ca și cum un împrumut ar putea fi acordat în mod automat unei persoane fără ca instituția finanțatoare să analizeze dacă aceasta dispune de resursele necesare rambursării.

Diferența reală constă mai degrabă în modul în care este efectuată verificarea și în criteriile de risc pe care fiecare creditor este dispus să le accepte.

Un IFN poate avea criterii de eligibilitate diferite de cele ale unei bănci, poate accepta categorii mai variate de venituri și poate analiza solicitări din partea unor persoane care au avut probleme de rambursare în trecut. Niciuna dintre aceste situații nu elimină însă necesitatea evaluării bonității.

În final, creditorul trebuie să stabilească dacă solicitantul are o capacitate rezonabilă de a rambursa suma împrumutată și costurile asociate acesteia.

Ce rol are verificarea veniturilor la ANAF

În procesele moderne de creditare, o parte importantă a analizei poate fi automatizată, iar verificarea veniturilor prin intermediul informațiilor disponibile la ANAF este una dintre modalitățile utilizate de instituțiile financiare.

Cu acordul solicitantului și în condițiile procedurilor aplicabile, creditorul poate obține electronic informații privind anumite venituri declarate, ceea ce elimină în multe cazuri necesitatea prezentării unei adeverințe clasice de salariu.

Sistemul nu acoperă însă în mod identic orice posibilă sursă de venit.

Există situații în care informațiile necesare evaluării nu pot fi obținute în forma dorită prin verificarea automată. Acest lucru poate apărea, de exemplu, pentru anumite venituri din instituțiile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională sau pentru alte categorii de venit care necesită o modalitate diferită de documentare.

Într-un asemenea caz, imposibilitatea verificării automate nu înseamnă automat respingerea cererii.

Solicitantului îi pot fi cerute documente alternative prin care să demonstreze caracterul recurent și nivelul veniturilor, precum un fluturaș de salariu, un extras de cont bancar, un talon de pensie sau alte înscrisuri considerate relevante de creditor.

Așadar, sintagma „fără ANAF” poate descrie, în anumite contexte, un proces în care venitul este verificat prin altă metodă. Nu ar trebui însă confundată cu acordarea unui împrumut unei persoane despre care creditorul nu deține suficiente informații pentru a-i evalua capacitatea de rambursare.

Ce se întâmplă în cazul Biroului de Credit

O altă confuzie apare în legătură cu istoricul de creditare.

Biroul de Credit administrează un sistem în care participanții pot consulta informații referitoare la solicitarea, acordarea și derularea creditelor, informațiile fiind folosite inclusiv pentru evaluarea bonității și a riscului de credit.

Un raport de credit poate oferi creditorului o imagine asupra modului în care o persoană și-a gestionat obligațiile financiare anterioare. În funcție de datele existente, instituția poate vedea creditele raportate, comportamentul de plată și alte informații relevante pentru analiza riscului.

Acest lucru nu înseamnă însă că existența unei restanțe în trecut produce automat același rezultat la toate instituțiile financiare.

Fiecare creditor își stabilește propriile norme de creditare și propria toleranță la risc. Un solicitant cu un istoric impecabil poate avea acces la anumite condiții, în timp ce unei persoane care a avut întârzieri îi poate fi aprobată o sumă mai mică, îi pot fi aplicate condiții mai stricte sau cererea îi poate fi respinsă.

În anumite situații, IFN-urile pot analiza inclusiv solicitările persoanelor care figurează cu un istoric negativ, în special dacă problemele sunt mai vechi, datoriile au fost între timp achitate, iar situația financiară actuală arată existența unei capacități suficiente de rambursare.

Prin urmare, expresia „credit fără verificare în Biroul de Credit” nu ar trebui echivalată cu ideea că istoricul solicitantului este irelevant. Mai corect este să se spună că un istoric negativ nu conduce în mod necesar la un refuz automat în cazul tuturor creditorilor.

Un istoric negativ poate schimba condițiile în care este acordat împrumutul

Pentru creditor, fiecare împrumut presupune un anumit nivel de risc. Cu cât probabilitatea estimată de nerambursare este mai ridicată, cu atât instituția poate deveni mai prudentă în stabilirea sumei, perioadei sau condițiilor finanțării.

O persoană care a avut întârzieri la alte credite, dar care în prezent are venituri stabile și și-a achitat restanțele, poate fi analizată diferit de o persoană care are în continuare datorii restante și un grad ridicat de îndatorare.

Acesta este unul dintre motivele pentru care două persoane care solicită aceeași sumă de bani de la aceeași instituție pot primi răspunsuri diferite.

În plus, accesibilitatea mai mare a unor produse nebancare poate fi însoțită de costuri mai ridicate, în limitele impuse de legislație. Riscul asumat de creditor este unul dintre elementele care pot influența prețul finanțării, alături de valoarea împrumutului, perioada de utilizare și caracteristicile produsului.

Viteza finanțării trebuie analizată împreună cu costul acesteia

Principalul avantaj al creditelor nebancare este, de regulă, accesul rapid la finanțare, însă acesta nu ar trebui analizat separat de cost.

În cazul unui credit pe termen foarte scurt, o dobândă exprimată zilnic poate părea redusă atunci când este privită izolat. Aplicată însă pentru mai multe săptămâni sau luni, aceasta poate genera un cost semnificativ.

Din acest motiv, comparația dintre două credite nu ar trebui realizată exclusiv în funcție de suma care intră în cont sau de rapiditatea aprobării. Sunt relevante valoarea totală de rambursat, dobânda anuală efectivă, eventualele comisioane, penalitățile aplicabile în cazul întârzierii și perioada în care creditul urmează să fie folosit.

Începând cu 11 noiembrie 2024, legislația românească a introdus limite suplimentare privind costurile anumitor credite de consum oferite de IFN-uri.

Pentru creditele de valoare redusă există praguri zilnice diferențiate în funcție de suma împrumutată, iar pentru categoriile vizate de lege valoarea totală plătibilă nu poate depăși dublul valorii totale a creditului. Reglementarea limitează nivelurile maxime ale costurilor, dar nu transformă automat creditul nebancar într-un produs ieftin.

Diferența dintre un cost legal și un cost potrivit pentru bugetul unei anumite persoane rămâne importantă. Un împrumut poate respecta toate limitele prevăzute de lege și, în același timp, să fie dificil de rambursat pentru un consumator cu venituri reduse sau cu alte rate în derulare.

O procedură simplă poate crea impresia greșită că riscul este redus

Digitalizarea a făcut ca accesarea unui credit să fie mult mai simplă decât în trecut. Formularul poate fi completat de pe telefon, identificarea poate avea loc la distanță, documentele pot fi încărcate electronic, iar contractul poate fi semnat fără prezența fizică într-o agenție.

Simplitatea operațională nu trebuie însă confundată cu simplitatea obligației financiare.

După momentul în care banii au fost utilizați, obligațiile sunt cele prevăzute în contract, indiferent dacă întreaga procedură de accesare a durat zece minute sau câteva zile. Dobânda se acumulează potrivit condițiilor contractuale, scadențele trebuie respectate, iar întârzierile pot atrage costuri suplimentare și pot afecta istoricul de creditare.

De aceea, printre riscurile asociate creditelor rapide se află nu numai nivelul dobânzii, ci și posibilitatea ca o nevoie financiară temporară să se transforme într-o datorie dificil de administrat atunci când rambursarea este amânată sau când un nou împrumut este utilizat pentru achitarea celui anterior.

Acest risc este mai important în cazul creditelor de valoare mică și cu termen scurt, deoarece aparenta accesibilitate a sumei poate diminua atenția acordată costului total.

„Fără acte” este diferit de „fără informații”

O altă expresie răspândită în zona creditării online este „credit doar cu buletinul” sau „credit fără acte”.

În practică, aceasta descrie în principal reducerea documentelor pe care solicitantul trebuie să le prezinte fizic. Creditorul are în continuare nevoie de date pentru identificarea persoanei, verificarea veniturilor, determinarea obligațiilor financiare existente și evaluarea capacității de plată.

O parte dintre aceste date pot fi obținute automat, iar acest lucru explică de ce solicitantul poate avea impresia că procesul se desfășoară numai pe baza actului de identitate.

În spatele formularului simplificat există însă proceduri de verificare, sisteme informatice și reguli interne de risc. Automatizarea nu elimină analiza, ci îi reduce durata.

Acesta este unul dintre motivele pentru care aprobarea rapidă și evaluarea bonității nu sunt concepte incompatibile. O instituție poate lua o decizie într-un timp scurt tocmai pentru că verificările care în trecut necesitau documente și intervenție manuală sunt astăzi efectuate electronic.

Accesul mai ușor la credit nu înseamnă aprobarea garantată

Poate cea mai importantă diferență dintre percepția publicului și realitatea procesului de creditare apare în jurul ideii de „credit fără refuz”.

Nicio instituție financiară nu poate garanta în mod realist că orice solicitare va fi aprobată, indiferent de situația financiară a persoanei care aplică.

Venitul insuficient, lipsa unei surse de venit care poate fi demonstrată, un grad de îndatorare prea ridicat, restanțele existente, informațiile neconcordante din cerere sau criteriile interne ale creditorului pot conduce la respingerea solicitării.

IFN-urile pot avea o toleranță la risc diferită de cea a băncilor și pot accepta solicitări pe care alte instituții nu le-ar aproba, dar decizia continuă să fie individuală.

Acest aspect este relevant mai ales pentru persoanele cu istoric negativ. Existența unor probleme anterioare la rambursarea creditelor nu înseamnă în toate cazurile că accesul la finanțare este imposibil, după cum nici disponibilitatea unui creditor de a analiza asemenea situații nu înseamnă că finanțarea este garantată.

Rapiditatea și bonitatea fac parte din același proces

Cererea pentru finanțare rapidă va continua probabil să existe atât timp cât gospodăriile se confruntă cu cheltuieli neprevăzute, diferențe temporare între venituri și plăți sau situații în care o sumă relativ redusă este necesară într-un interval foarte scurt.

Instituțiile financiare nebancare răspund acestei cereri prin proceduri digitalizate și termene de analiză reduse, asumând în unele cazuri niveluri de risc diferite față de instituțiile bancare.

Această flexibilitate nu elimină însă principiile de bază ale creditării.

Un creditor trebuie să analizeze dacă solicitantul poate rambursa datoria, iar faptul că anumite verificări sunt realizate automat și aproape invizibil pentru consumator nu înseamnă că ele nu există.

În același timp, un istoric de credit mai puțin favorabil nu reprezintă întotdeauna o barieră absolută. Situația financiară actuală, caracterul și vechimea eventualelor restanțe, veniturile disponibile, obligațiile existente și politica de risc a fiecărei instituții pot influența rezultatul analizei.

Pentru consumator, distincția importantă este astfel între accesul rapid la procesul de creditare și accesul necondiționat la bani. Primul este posibil datorită tehnologiei și automatizării. Cel de-al doilea nu reprezintă modul în care funcționează creditarea responsabilă, indiferent dacă împrumutul este oferit de o bancă sau de o instituție financiară nebancară.