Prima pagină » Energie » „Starea alimentării cu energie a României”: Industria energetică se reunește la București pentru a căuta soluții

„Starea alimentării cu energie a României”: Industria energetică se reunește la București pentru a căuta soluții

Reprezentanți ai autorităților și ai industriei energetice se reunesc pe 9 septembrie, la București, pentru a discuta despre securitatea alimentării cu energie a României. Pe agenda evenimentului se află situația sistemului energetic, dependența de importuri, dezvoltarea producției și problemele infrastructurii.
„Starea alimentării cu energie a României”: Industria energetică se reunește la București pentru a căuta soluții
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
02 sept. 2026, 00:54, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evenimentul, denumit „Romania’s Green Momentum 2026”, este pregătit de Energynomics Events, platformă dedicată conferințelor și dezbaterilor din sectorul energetic. Potrivit organizatorilor, discuțiile vor viza situația sistemului energetic românesc, dependența de importuri și măsurile necesare pentru consolidarea securității alimentării, precum și dezvoltarea noilor capacități de producție.

Seceta din această vară a redus producția hidro și a coborât nivelul Dunării sub nivelurile necesare pentru răcirea capacității nucleare, scoțând în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic și dependența de importuri.

Energia regenerabilă, în dezbatere

Printre temele anunțate se află constrângerile rețelei, noile reguli de racordare, cerințele europene, restricțiile privind anumite tehnologii și condițiile de mediu, elemente care influențează dezvoltarea și finanțarea proiectelor energetice.

Un capitol important al dezbaterii îl va reprezenta energia regenerabilă. Organizatorii anunță discuții despre obstacolele care întârzie trecerea proiectelor de la capacitatea anunțată la energia efectiv produsă, inclusiv autorizarea, procedurile de racordare, termenele de conectare, achizițiile și capacitatea de execuție.

Stocarea, între regenerabile și echilibrarea rețelei

O sesiune distinctă va fi dedicată sistemelor de stocare în baterii (BESS). Potrivit programului, participanții vor analiza utilizarea stocării pentru echilibrarea sistemului și tranzacționare, integrarea bateriilor în proiectele de energie regenerabilă, precum și cerințele finanțatorilor și modelele contractuale pentru dezvoltarea acestor proiecte.

Pe agenda evenimentului se află și infrastructura energetică. Organizatorii spun că una dintre întrebările la care vor încerca să răspundă specialiștii este dacă dezvoltarea rețelelor poate ține pasul cu noile capacități de producție și stocare a energiei.

Noile reguli europene pentru sectorul energetic

Finanțarea proiectelor energetice, de la granturi și Fondul pentru Modernizare până la finanțarea bancară și capitalul privat, se numără, de asemenea, printre temele „Romania’s Green Momentum 2026”.

Discuțiile vor avea în vedere și lanțurile de aprovizionare, securitatea cibernetică și criteriile europene NZIA (Net-Zero Industry Act), care stabilesc cerințe pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor necesare tranziției către o economie cu emisii reduse și influențează inclusiv alegerea echipamentelor și achizițiile.

Autorități și industria energetică, la aceeași masă

La eveniment sunt așteptați secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, președintele ANRE George Niculescu, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu și reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). De asemenea, la discuții vor participa reprezentanți ai producătorilor și dezvoltatorilor de proiecte, investitori, finanțatori, furnizori de tehnologie și operatori de rețea.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
Gandul
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! A dus totul în tăcere. Actrița nu i-a spus nici surorii sale cât de bolnavă era
CSID
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia