Primele proiecte eoliene offshore din România, mai aproape de lansare. Două hotărâri-cheie aprobate de Guvern

Noile reguli vizează atât concesionarea perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre, cât și recepția lucrărilor aferente viitoarelor centrale.

Pot fi lansate procedurile competitive de concesionare

Una dintre hotărârile aprobate stabilește normele specifice pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore, precum și cuantumul redevențelor și taxelor aplicabile.

Actul normativ reglementează organizarea procedurilor competitive, documentația de atribuire, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească participanții, modul de evaluare a ofertelor și atribuirea concesiunilor.

Sunt prevăzute, de asemenea, garanțiile și obligațiile care vor reveni titularilor concesiunilor.

Potrivit Guvernului, aprobarea acestor norme permite lansarea procedurilor competitive pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore aprobate în baza Legii nr. 121/2024.

Executivul consideră această etapă esențială pentru pregătirea dezvoltării primelor proiecte de energie eoliană offshore din România.

Procedură separată pentru recepția lucrărilor

Cea de-a doua hotărâre aprobată luni stabilește procedura de recepție a lucrărilor realizate pentru centralele electrice eoliene offshore.

Regulile se aplică atât lucrărilor executate în perimetrul offshore, cât și celor realizate pe uscat, până la punctul în care proiectul este racordat la rețeaua de transport al energiei electrice.

Procedura stabilește modul în care vor fi organizate activitățile de recepție, responsabilitățile instituțiilor implicate și etapele necesare pentru verificarea lucrărilor.

Guvernul precizează că această procedură nu reprezintă o politică publică nouă, ci este necesară pentru aplicarea cadrului juridic deja creat prin legislația privind energia eoliană offshore.

Legătură directă cu obiectivele din PNRR

Ambele hotărâri sunt prezentate de Executiv ca parte a demersurilor necesare pentru îndeplinirea Jalonului 116 din Componenta Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul este accelerarea tranziției către surse regenerabile și consolidarea securității energetice, inclusiv la nivel regional.

Prin adoptarea celor două acte normative, România avansează de la etapa de creare a cadrului legal către cea în care pot fi pregătite efectiv concesiunile și proiectele pentru exploatarea potențialului eolian din Marea Neagră.