Marea Neagră, noul pol energetic al României: Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene offshore

Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone.

Capacitate estimată de 3,1 GW în Marea Neagră

Perimetrele incluse pe lista aprobată de Executiv însumează o capacitate instalată estimată la aproximativ 3,1 GW.

Nivelul este în linie cu obiectivul prevăzut în Strategia energetică a României 2025-2035, care urmărește dezvoltarea unei capacități eoliene offshore de circa 3 GW până în anul 2035.

În același timp, măsura contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și la atingerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică și reducerea emisiilor de carbon.

Valoare adăugată estimată între 16 și 27 de miliarde de euro

Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ.

Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de miliarde de euro, prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă.

Lista perimetrelor a fost stabilită pe baza unui studiu de specialitate realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Un consorțiu de consultanți a analizat condițiile tehnice și de mediu, impactul social și modul în care viitoarele proiecte vor putea coexista cu celelalte utilizări ale spațiului maritim. În evaluare au fost incluse și date furnizate de autoritățile și instituțiile competente.

Licitațiile pentru concesiuni pot fi lansate

Aprobarea listei permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea centralelor eoliene în largul Mării Negre.

Cadrul pentru aceste proiecte este prevăzut și în Componenta 6 – Energie din PNRR, prin Jalonul 116, parte a reformei pieței de energie electrică. Aceasta urmărește, printre altele, reducerea rolului cărbunelui în mixul energetic și stimularea investițiilor private în producția de electricitate din surse regenerabile.

În acest context a fost adoptată Legea 121/2024 privind energia eoliană offshore, care stabilește cadrul legislativ pentru dezvoltarea proiectelor în Marea Neagră și desemnează Ministerul Energiei drept autoritatea competentă pentru concesionarea perimetrelor.

Guvernul precizează că toate costurile legate de dezvoltarea proiectelor vor fi suportate de companiile concesionare, din surse proprii sau atrase.