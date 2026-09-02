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Andrew Tate ar putea fi inculpat din nou în România. Avocatul său spune că decizia procurorilor este „iminentă”

Andrew Tate s-ar putea confrunta în următoarele zile cu o nouă inculpare în România, potrivit avocatului care îi reprezintă pe el și pe fratele său, Tristan Tate. Cei doi se află în prezent în detenție în Florida, în timp ce autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea lor.
Andrew Tate ar putea fi inculpat din nou în România. Avocatul său spune că decizia procurorilor este „iminentă”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Mihai Pop/GMN
Oana Antipa
02 sept. 2026, 15:28, Știri externe
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Eugen Constantin Vidineac, avocatul fraților Tate în România, a afirmat într-un document depus marți la o instanță federală din Florida că o nouă inculpare este „iminentă”. Potrivit acestuia, procurorii români ar urma să formuleze acuzații referitoare la Andrew Tate la începutul lunii septembrie, relatează Forbes.

Afirmația apare în cadrul demersurilor prin care apărarea încearcă să obțină eliberarea pe cauțiune a celor doi frați din detenția americană. Vidineac susține că imposibilitatea de a avea întâlniri adecvate și confidențiale cu clienții săi îi afectează capacitatea de a pregăti dosarele aflate în România.

Avocatul invocă inclusiv volumul uriaș al materialului probator: aproximativ 30 de terabiți de probe electronice, sute de ore de înregistrări și 112.957 de pagini de documente. În opinia sa, frații Tate trebuie să poată analiza direct materialele și să ofere instrucțiuni echipei de apărare.

Tristan Tate are un termen în România pe 10 septembrie

Potrivit documentului depus în SUA, Tristan Tate a fost inculpat în România în luna iunie într-un dosar referitor la presupusa instigare la lovire sau alte violențe. Un termen în această cauză este programat pentru 10 septembrie.

Vidineac afirmă că menținerea fraților în detenție în Florida complică deja pregătirea pentru această procedură.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați de autoritățile americane în iulie, după ce autoritățile britanice au anunțat noi acuzații împotriva lor, între care viol, trafic sexual și agresiune. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi, procedură pe care frații Tate au anunțat că o vor contesta. Ei neagă acuzațiile.

Dosarul din România, trimis înapoi procurorilor

Frații Tate fuseseră inculpați în România în 2023 pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, iar Andrew Tate fusese acuzat și de viol.

În decembrie 2024, Curtea de Apel București a constatat nereguli care împiedicau începerea procesului și a retrimis cauza procurorilor. Ancheta a continuat însă, chiar dacă, în februarie 2025, autoritățile române au ridicat restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, ceea ce le-a permis să plece în Statele Unite.

Eventuala nouă inculpare anunțată de avocat ar readuce astfel dosarul românesc în centrul situației juridice tot mai complicate a celor doi, care se confruntă simultan cu proceduri judiciare în România, Statele Unite și Marea Britanie.

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