Ursula von der Leyen, despre incursiunile dronelor rusești în Europa: Au devenit noua normalitate

Ursula von der Leyen a declarat miercuri, la Bruxelles, că incidentul de la Leipzig marchează „o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene atribuită direct Rusiei”, dar face parte dintr-un tipar mai amplu de incidente tot mai periculoase, relatează Euronews.

„Incidentul de la Leipzig marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene, atribuită direct Rusiei, dar face parte dintr-un tipar mai amplu de incidente tot mai periculoase. Acesta ar fi putut provoca daune enorme și, eventual, chiar pierderi de vieți omenești”, a declarat șefa Comisiei Europene.

„Europenii se confruntă cu un adevăr dur: aceasta este noua normalitate”, a continuat von der Leyen.

Von der Leyen a precizat că Uniunea Europeană dispune deja de echipe de răspuns rapid capabile să intervină în cazul unor astfel de atacuri și că este pregătită să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Oficialul european a subliniat și necesitatea ca infrastructura de zi cu zi să fie tratată drept potențială țintă și protejată corespunzător. „Suntem într-o nouă eră a securității europene”, a spus von der Leyen.

Declarațiile vin la o zi după ce ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat oficial responsabilitatea Rusiei pentru atacul hibrid din 4 august, când o dronă care transporta explozibil a fost identificată în apropierea unei aeronave ucrainene.

Ministrul de Externe, Johann Wadephul, a catalogat sabotajul drept parte dintr-o serie continuă de tentative de destabilizare și agresiune.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat la o reuniune informală a miniștrilor de Externe desfășurată în Wicklow, Irlanda, că incidentul din Leipzig poartă „toate elementele unui terorism sponsorizat de stat”.

În replică, viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko, a acuzat Berlinul că a ales calea escaladării și a susținut că liderii europeni ar sponsoriza „terorismul” ucrainean, în timp ce Moscova neagă implicarea.