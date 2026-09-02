Italia are 6 milioane de locuințe goale. De ce refuză proprietarii să le închirieze

În același timp, chiriile continuă să crească, iar principala explicație este teama proprietarilor de neplata chiriei și de evacuări dificile.

Un motiv pentru care proprietarii nu dau în chirie casa este că le e teamă că nu își vor primi banii.

O analiză arată că 87% dintre proprietari se tem de neplată, iar 62% se tem de proceduri lungi de evacuare.

Un alt detaliu este că 36% dintre proprietarii de locuințe neocupate le-au moștenit. Mulți dintre aceștia nu au experiență în administrarea unei proprietăți și preferă să o păstreze goală.

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