Germania identifică doi suspecți în tentativa de atac cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle

Guvernul german consideră că operațiunea se înscrie în tiparul acțiunilor hibride atribuite Rusiei în Europa. Moscova neagă orice implicare.

Cei doi suspecți sunt un bărbat născut în Rusia și care deține cetățenie letonă și un cetățean din Belarus care are și pașaport rusesc, potrivit unei investigații comune realizate de Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a afirmat că tentativa de atac a fost pregătită și executată cu un nivel ridicat de expertiză tehnică și cu resurse organizatorice importante.

Oficialul a susținut că informațiile obținute până acum indică persoane care ar fi acționat la comanda unor structuri de stat rusești. Dobrindt le-a descris drept agenți de nivel inferior și a afirmat că Berlinul consideră Rusia responsabilă pentru tentativa de atac din 4 august.

Unul dintre suspecți ar avea legături cu serviciile rusești

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, primul suspect ar fi avut rol de coordonare logistică și instruire și ar avea conexiuni cu serviciile de informații rusești.

Bărbatul ar fi intrat în Germania la sfârșitul lunii iulie prin aeroportul Berlin-Brandenburg, după care s-ar fi deplasat cu o mașină închiriată spre Leipzig. Cu două zile înaintea atacului eșuat, acesta ar fi părăsit Germania, tot cu avionul.

Anchetatorii au ajuns la al doilea suspect după ce au descoperit urme ADN pe una dintre drone, în interiorul unui recipient care conținea explozibil și pe o antenă amplasată într-un copac în apropierea aeroportului. Dispozitivul ar fi fost folosit pentru amplificarea semnalelor necesare controlării dronelor prin rețeaua de telefonie mobilă.

Compararea probelor genetice cu bazele de date europene a indicat corespondențe în Lituania și Finlanda.

Al doilea suspect ar fi intrat în Germania cu viză italiană

Ancheta ar fi condus astfel la un cetățean din Belarus, cunoscut anterior autorităților din mai multe state pentru alte infracțiuni. Bărbatul, care deține și pașaport rusesc, ar fi intrat în Germania folosind o viză turistică italiană emisă în aprilie la Minsk.

Autoritățile germane investighează și posibilitatea ca în operațiunea de la Leipzig să fi fost utilizate mai multe drone decât se credea inițial. Până acum au fost recuperate integral sau parțial trei aparate.

Rusia respinge acuzațiile formulate de Germania. Ambasada rusă la Berlin a calificat incidentul drept o provocare și a acuzat autoritățile germane că alimentează o nouă campanie antirusească.

Cazul este investigat în contextul preocupărilor tot mai mari ale statelor europene privind operațiunile hibride, sabotajele și utilizarea unor intermediari pentru acțiuni care pot fi dificil de atribuit direct unui stat.