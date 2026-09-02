Atacurile Rusiei din Marea Neagră afectează comerțul de cereale în Turcia. Ce este dispus Erdoğan să facă pentru a rezolva problema?

„Perspectiva Turciei de a deveni membru (cu drepturi depline) al organizației nu implică o ruptură față de niciun alt bloc sau față de Occident”, a declarat Erdoğan, potrivit unei transcrieri a declarațiilor pe care le-a făcut jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din Kârgâzstan, potrivit Reuters.

Declarațiile vin pe fondul participării președintelui Erdoğan la un summit al SCO de la Shanghai. Turcia este, în același timp, membru NATO, dar și „partener de dialog” în cadrul blocului de Apărare condus de China și Rusia.

Marți, Erdoğan s-a întâlnit cu liderul rus, Vladimir Putin, în marja summitului. Potrivit consilierului de securitate de la Kremlin, Yuri Ușakov, cei doi lideri au discutat despre situația din Marea Neagră, informează Jerusalem Post.

Atacurile Rusiei din Marea Neagră afectează cerealele Turciei

Turcia se confruntă cu o criză a cerealelor, în ceea ce privește transporturile pe sectorul maritim din Marea Neagră.

În declarațiile publicate, miercuri, de biroul său, Erdoğan a precizat că Turcia trebuie să rezolve „această problemă”.

Demersul vine după de în 2023, Rusia s-a retras din „Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră”, acordul care permitea Ucrainei să transporte 33 de milioane de tone metrice de cereale prin Marea Neagră. Turcia, dar și ONU, s-au implicat anterior în medierea acordului cu Rusia, însă fără succes.

Recent, Rusia și-a întețit atacurile asupra rutelor de transport a cerealelor ucrainene din Marea Neagră, în contextul sezonului recoltelor. Astfel, Kievul devine obligat să caute rute alternative de transport pentru a-și asigura exporturile.

„Siguranța tuturor transporturilor maritime civile din Marea Neagră este importantă pentru noi. Confruntările dintre părți nu ar trebui să se agraveze până la un punct în care să pună în pericol siguranța civililor și a activităților comerciale. Trebuie să rezolvăm această problemă”, a declarat Erdoğan, miercuri.

Cu toate acestea, Moscova nu vede „niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră”, potrivit declarațiilor date, miercuri, de viceministrul rus de Externe, Alexander Grushko.

Potrivit președintelui Erdoğan este vorba și despre o criză a cerealelor în Africa. Acesta a afirmat că este nevoie de un mecanism înainte ca situația să se agraveze.