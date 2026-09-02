Italia fierbe de revoltă: un bărbat de 42 de ani, care a violat o fată de 13 ani, a fost eliberat din arest „pentru că-i pare rău”

Italia fierbe de furie după eliberarea (după doar două nopți de arest) a unui bărbat de 42 de ani din Bangladesh care a violat o fată de 13 ani într-un supermarket din Torino.

Decizia judecătoarei a provocat reacții puternice în Italia.

Procuratura din Torino a anunțat că va contesta hotărârea, iar ministrul Justiției, Carlo Nordio, a dispus trimiterea unor inspectori la tribunal pentru a verifica procedura care a dus la eliberarea suspectului, relatează presa italiană.

Fata intrase să cumpere sucuri

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august, în cartierul Madonna di Campagna, din nordul orașului Torino.

🇮🇹🔴 „I drank two tequilas.” This is the excuse of a 42-year-old Bangladeshi migrant who is accused of sexually abusing a 13-year-old girl and then molesting a woman. The incidents happened in a mini-market in Turin where he is an employee. The crimes were captured on CCTV. A… pic.twitter.com/uuYpybvo4N — Remix News & Views (@RMXnews) September 2, 2026

Potrivit anchetatorilor, fata intrase în minimarket pentru a cumpăra sucuri pentru ea și frații săi, iar bărbatul care lucra în magazin ar fi agresat-o sexual.

Poliția l-a reținut la scurt timp după incident.

Imaginile camerelor de supraveghere din magazin constituie una dintre probele din dosar și, potrivit autorităților, susțin relatarea victimei, pe care judecătoarea a descris-o drept precisă, coerentă și detaliată.

Judecătoarea a decis eliberarea după două nopți

Procurorul ceruse menținerea bărbatului în arest, însă judecătoarea pentru anchete preliminare a decis eliberarea acestuia și instituirea obligației de a se prezenta zilnic la poliție.

Potrivit motivării, judecătoarea a ținut cont de faptul că suspectul nu avea antecedente penale, a colaborat cu anchetatorii și și-a exprimat regretul.

Bărbatul ar fi declarat în timpul audierii: „Am greșit. Nu am mai comis infracțiuni, este prima dată și îmi pare foarte rău”.

Judecătoarea a apreciat că nu exista un pericol de fugă și că perioada petrecută în arest ar fi avut deja un efect descurajator. În aceste condiții, el a fost lăsat în libertate, cu obligația de a se prezenta la poliție.

Poliția investighează și o a doua posibilă agresiune

Cazul este cu atât mai controversat cu cât imaginile camerelor de supraveghere ar fi surprins, cu aproximativ 40 de minute înainte de incidentul cu fata de 13 ani, o altă agresiune sexuală asupra unei femei adulte.

Femeia nu a fost încă identificată, iar poliția încearcă să o găsească pentru a afla dacă dorește să depună plângere.

Meloni: „Cine explică asta familiei?”

Decizia instanței a provocat reacții în întregul spectru politic italian, începând cu premierul Giorgia Meloni.

„Cine explică asta familiei?”, a întrebat Meloni, cumva retoric, cumva nu, criticând situația în care, în opinia sa, intervenția poliției și solicitarea procurorilor sunt urmate de o decizie judecătorească ce permite suspectului să revină în libertate.

Premierul a anunțat că Ministerul Justiției va verifica modul în care a fost luată decizia.

Ministrul Justiției, Carlo Nordio, a precizat că nu poate interveni în deciziile instanțelor, dar, ținând cont de „caracterul excepțional al cazului” și de „alarma socială” provocată, a dispus trimiterea unor inspectori la Tribunalul din Torino.

Procuratura din Torino a anunțat, la rândul său, că va contesta decizia în fața instanței competente, solicitând reanalizarea măsurii dispuse de judecătoare.

Minimarketul, închis temporar

Între timp, autoritățile au închis temporar și preventiv minimarketul în care au avut loc incidentele, în cadrul unor verificări administrative.

Poliția verifică inclusiv modul în care era administrat magazinul și respectarea regulilor privind activitatea comercială.

Cazul alimentează și disputa politică mai amplă din Italia privind criminalitatea, migrația și relația dintre guvernul Giorgiei Meloni și sistemul judiciar.