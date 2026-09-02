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Cadavrul unui fost ministru a fost exhumat pentru elucidarea morții acestuia în urmă cu aproape 80 de ani

Oficiul pentru Documentarea și Investigarea Crimelor de Comunism, o unitate specializată a poliției din Cehia, investighează cazul morții unui fost ministru încă de anul trecut. Autoritățile au exhumat cadavrul politicianului, în încercarea de a afla de ce a murit.
Cadavrul unui fost ministru a fost exhumat pentru elucidarea morții acestuia în urmă cu aproape 80 de ani
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 18:21, Știri externe
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Miercuri, poliția din Cehia a anunțat că a început exhumarea rămășițelor lui Jan Masaryk, fostul  ministru de externe cehoslovac și politician pro-occidental.

Fostul ministru a murit în curcumstanțe suspecte

Conform AFP, acesta a murit în circumstanțe suspecte la scurt timp după lovitura de stat comunistă din 1948. Trupul lui Masaryk a fost găsit pe 10 martie 1948, sub fereastra apartamentului său din Praga.

Autoritățile de la acea vreme au considerat că a fost vorba de o sinucidere, dar există îndoieli cu privire la cauza morții. Oficiul pentru Documentarea și Investigarea Crimelor Comuniste, o unitate specializată a poliției cehe, investighează cazul de anul trecut, lucrând pe ipoteza unei posibile crime.

Autoritățile vor încerca să elucideze moartea politicianului „cât mai repede posibil”

Purtătorul de cuvânt al oficiului, Jakub Vincalek, a subliniat că va încerca să examineze rămășițele politicianului „cât mai repede posibil”. Acestea se aflau într-un cimitir la vest de Praga, potrivit sursei citate.

Descoperirea unor noi documente diplomatice și de informații din Statele Unite, Marea Britanie și Franța oferă speranță pentru progresul anchetei. Ea a fost redeschisă de mai multe ori de la Revoluția de Catifea din 1989, care a pus capăt regimului comunist cu patru ani înainte ca Cehoslovacia să se dizolve pașnic în Republica Cehă și Slovacia.

Cine a fost Jan Masaryk

Jan Masaryk a fost fiul primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. El a fost ministru de externe în guvernul cehoslovac aflat în exil la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a păstrat această funcție după război.

A refuzat să se alăture demisiilor în masă ale miniștrilor necomuniști, care au deschis calea pentru guvernul susținut de Moscova în februarie 1948, mai arată sursa citată.

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