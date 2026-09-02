Cadavrul unui fost ministru a fost exhumat pentru elucidarea morții acestuia în urmă cu aproape 80 de ani

Miercuri, poliția din Cehia a anunțat că a început exhumarea rămășițelor lui Jan Masaryk, fostul ministru de externe cehoslovac și politician pro-occidental.
Conform AFP, acesta a murit în circumstanțe suspecte la scurt timp după lovitura de stat comunistă din 1948. Trupul lui Masaryk a fost găsit pe 10 martie 1948, sub fereastra apartamentului său din Praga.
Autoritățile de la acea vreme au considerat că a fost vorba de o sinucidere, dar există îndoieli cu privire la cauza morții. Oficiul pentru Documentarea și Investigarea Crimelor Comuniste, o unitate specializată a poliției cehe, investighează cazul de anul trecut, lucrând pe ipoteza unei posibile crime.
Purtătorul de cuvânt al oficiului, Jakub Vincalek, a subliniat că va încerca să examineze rămășițele politicianului „cât mai repede posibil”. Acestea se aflau într-un cimitir la vest de Praga, potrivit sursei citate.
Descoperirea unor noi documente diplomatice și de informații din Statele Unite, Marea Britanie și Franța oferă speranță pentru progresul anchetei. Ea a fost redeschisă de mai multe ori de la Revoluția de Catifea din 1989, care a pus capăt regimului comunist cu patru ani înainte ca Cehoslovacia să se dizolve pașnic în Republica Cehă și Slovacia.
Jan Masaryk a fost fiul primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. El a fost ministru de externe în guvernul cehoslovac aflat în exil la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a păstrat această funcție după război.
A refuzat să se alăture demisiilor în masă ale miniștrilor necomuniști, care au deschis calea pentru guvernul susținut de Moscova în februarie 1948, mai arată sursa citată.