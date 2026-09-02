Kaja Kallas anunță sprijin larg în UE pentru restricții mai dure privind vizele rușilor

Statele membre UE au convenit să continue demersurile pentru o interdicție la nivel european privind acordarea vizelor foștilor și actualilor membri ai armatei ruse, alături de reguli mai stricte pentru turiștii ruși, a declarat Kaja Kallas după reuniunea informală a miniștrilor de Externe desfășurată în Wicklow, Irlanda.

„A existat un sprijin larg pentru a merge mai departe cu interdicția vizelor UE pentru foștii combatanți ruși și cu înăsprirea restricțiilor privind vizele pentru turiștii ruși”, a spus Kallas, potrivit Euronews.

În cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni adoptat în iulie, Comisia Europeană propusese inițial ca statele UE să nu mai poată acorda vize persoanelor implicate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Franța și Italia au cerut restrângerea măsurii

În timpul negocierilor, măsura a fost restrânsă semnificativ după opoziția Franței și Italiei. Cele două țări au susținut că aplicarea unei astfel de interdicții ar pune o presiune mare asupra consulatelor, care ar trebui să facă evaluări individuale și s-ar putea confrunta cu litigii.

În forma adoptată, interdicția a fost redusă la crearea unui temei juridic pentru refuzarea vizelor de scurtă ședere solicitanților care au servit în forțele armate ruse după începutul războiului din Ucraina.

Totuși, intrarea în vigoare a măsurii a fost amânată până când „vor fi luate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor măsuri”, potrivit textului juridic.

Comisia Europeană intenționează să prezinte măsurile de implementare în octombrie, au declarat oficialii după adoptarea pachetului.

Atacul cu drone din Germania relansează dezbaterea

Între timp, tentativa de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig din Germania a relansat dezbaterea și a oferit un nou impuls politic demersurilor pentru interdicție. Marți, guvernul german a atribuit oficial Moscovei tentativa de atac.

Presa germană a relatat că unul dintre suspecți ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză emisă de Italia, în ciuda faptului că avea antecedente penale în statele baltice.

„Desigur, autoritățile germane trebuie să confirme sau să infirme acest lucru, dar dacă este adevărat, arată foarte clar că vizele reprezintă un instrument prin care aceste persoane care vor să facă rău pot intra în Uniunea Europeană”, a declarat Kallas, adăugând că mai mulți miniștri de Externe au ridicat această problemă.

„Nu este în regulă ca țara să bombardeze Ucraina, să ucidă civili în iulie și august, mai mult decât în orice altă perioadă a acestui război, iar în același timp rușii să intre și să se bucure de ospitalitatea țărilor europene. Nu ar trebui să funcționeze așa”, a continuat ea.

11 țări europene cer reguli mai stricte

În ultimele luni, 11 țări europene au intensificat presiunile pentru restricționarea vizelor acordate turiștilor ruși, deși politica privind vizele este o competență națională.

Aceleași țări au cerut interzicerea vizelor pentru actualii și foștii combatanți ruși, invocând riscuri de securitate care par să fi fost confirmate de intensificarea amenințărilor ruse pe teritoriul european.

„Multe state membre au semnalat anterior că, de fapt, aceste vize turistice sunt folosite pentru acte de sabotaj. Dacă este adevărat, sper că acest lucru va convinge și anumite state membre care s-au opus până acum restricțiilor privind vizele că este vorba și despre securitatea noastră, nu doar despre cea a Ucrainei”, a spus Kallas.