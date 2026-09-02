O asociație cere anularea slujbei Papei la Paris, invocând cazurile de violență sexuală comise în cadrul Bisericii Catolice

Cu aproximativ o lună înainte de Liturghia pentru Papa Leon al XIV-lea de la Place de la Concorde și de pe Champs-Élysées, o asociație pentru protecția copilului a depus un apel la Curtea Administrativă din Paris, solicitând anularea și o ordonanță provizorie.

Potrivit Le Figaro, asociația luptă împotriva tuturor formelor de violență împotriva copiilor.

Sunt înscrise sute de mii de persoane pentru Liturghia din această lună

Pe 23 august, episcopul Benoît Bertrand, președintele comitetului de organizare a călătoriei apostolice, a declarat pentru presa franceză că „nu numai că Stade de France este plin, dar avem deja 400.000 de persoane înscrise pentru Liturghia din 26 septembrie de la Place de la Concorde”.

Asociația își leagă direct acțiunile de violența sexuală comisă în cadrul Bisericii Catolice.

„Acesta este punctul central al abordării noastre. Credem că nu putem permite Bisericii Catolice să beneficieze de o astfel de vizibilitate excepțională în sfera publică fără a lua în considerare sutele de mii de victime ale violenței sexuale comise în acest context”, explică asociația, potrivit sursei.

În petiția sa, este citată activitatea Comisiei Independente pentru Abuzul Sexual în Biserică (CIASE).

Comisia a estimat că aproximativ 216.000 de persoane, minore, au fost victime ale violenței sexuale comise de clerici sau persoane religioase între 1950 și 2020. Această cifră crește la aproximativ 330.000 dacă sunt incluse și cele comise de laici, care lucrează în instituții bisericești, arată sursa.

Anularea Liturghiei „ nu vizează credincioșii sau libertatea de cult ”

Asociația afirmă că acțiunea sa „nu vizează credincioșii sau libertatea de cult”, ci doar „rdică o întrebare simplă: ce loc li se acordă victimelor într-o decizie de o asemenea amploare?”.

„Susținem că autoritatea polițienească ar fi trebuit să ia în considerare potențialele consecințe ale unei demonstrații de o asemenea amploare pentru victimele violenței sexuale comise în cadrul Bisericii Catolice”, afirmă asociația.

„Liturghia este programată pentru 26 septembrie și, prin urmare, o decizie asupra fondului va veni probabil după eveniment. Cu toate acestea, dacă liturghia va avea loc, încălcarea demnității victimelor pe care o invocăm va fi deja avut loc și nu va putea fi ștearsă printr-o hotărâre judecătorească ulterioară”, mai transmite aceasta.