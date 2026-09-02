Papa Leon al XIV-lea celebrează o liturghie specială pentru mediu și ne invită să prețuim Pământul

„Să reducem la tăcere numeroasele zgomote generate de activitatea umană, astfel încât să putem auzi vocea melodioasă a creației”, a spus Papa. El a spus că dorește să crească gradul de conștientizare cu privire la „responsabilitatea pe care o purtăm, atât personal, cât și colectiv”, în păstrarea „armoniei originare”.

Într-un mesaj scris, Papa a îndemnat, de asemenea, oamenii să „prețuiască Pământul”, referindu-se în special la „cercul vicios” al conflictelor armate și al daunelor aduse mediului. „Aceste fenomene nu sunt independente; ele reprezintă un strigăt unic, unificat, pentru vindecare și pace, emanat dintr-o lume rănită”, a scris el.

Papa Leon a subliniat în mod regulat necesitatea protejării naturii. În noiembrie anul trecut, el a cerut „acțiuni concrete” pentru a aborda schimbările climatice și a deplâns lipsa de voință politică din partea unor lideri în acest sens. El a urmat exemplul predecesorului său, Francisc, care, în enciclica sa din 2015, Laudato Si’, a denunțat exploatarea nemiloasă a naturii de către omenire.