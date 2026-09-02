Submarinele nucleare rusești, în atenția NATO. Alianța avertizează asupra noilor capabilități din nordul Europei

Comandamentul Aliat Întrunit al NATO de la Brunssum a atras atenția în special asupra submarinelor nucleare de nouă generație, capabile să transporte armament pentru lovituri la distanțe mari.

Mesajul a fost transmis de NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum), unul dintre comandamentele operaționale ale Alianței, într-o postare publicată pe platforma X.

„Ceva se mișcă sub suprafață”, este mesajul cu care NATO își începe avertismentul.

Potrivit comandamentului aliat, Rusia își extinde și își modernizează forța de submarine, în timp ce Peninsula Kola continuă să reprezinte un centru strategic pentru Flota rusă de Nord.

Something is moving beneath the surface. 🌊

Russia 🇷🇺 is expanding and modernising its submarine force, with the Kola Peninsula remaining a key hub for the Northern Fleet.

Among them: new-generation nuclear-powered SSGNs, bringing serious long-range strike and sea-denial… pic.twitter.com/UneKonlDon — NATO Allied Joint Force Command Brunssum – JFCBS (@NATOJFCBS) September 2, 2026

NATO atrage atenția asupra submarinelor nucleare de nouă generație

În centrul preocupărilor se află, potrivit postării, noile submarine nucleare rusești de tip SSGN – submarine cu propulsie nucleară concepute pentru a transporta și lansa rachete de croazieră.

Comandamentul NATO arată că acestea oferă Rusiei capabilități importante de lovire la distanță și de „sea denial”, concept militar care desemnează capacitatea de a împiedica sau limita libertatea de acțiune a adversarului într-o anumită zonă maritimă.

Aceste capabilități sunt aduse inclusiv în regiunea High North, zonă care are o importanță strategică majoră pentru securitatea euro-atlantică.

Peninsula Kola, situată în nord-vestul Rusiei, rămâne, potrivit NATO, unul dintre principalele centre ale Flotei de Nord.

„Le vedem și urmărim evoluțiile îndeaproape”

Mesajul transmis de comandamentul NATO adoptă și un ton neobișnuit de direct în privința capacității Alianței de a monitoriza activitatea navală rusă.

„Poate că sunt invizibile sub valuri. Dar nu pentru noi”, afirmă JFC Brunssum, făcând referire la submarinele rusești.

Comandamentul adaugă că NATO observă aceste activități, urmărește îndeaproape evoluțiile și le tratează cu seriozitate.

Postarea nu indică existența unei amenințări imediate și nici nu oferă informații despre o eventuală operațiune concretă desfășurată de submarinele rusești. Mesajul pune accentul pe modernizarea forțelor navale ale Moscovei și pe capacitatea NATO de a monitoriza evoluțiile militare din regiune.

Semnalul transmis de JFC Brunssum intervine pe fondul importanței strategice tot mai mari acordate nordului Europei și Arcticii în arhitectura de securitate a NATO.