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Donald Trump sugerează redenumirea Strâmtorii Ormuz drept „Strâmtoarea Trump”

Președintele american Donald Trump a sugerat redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”, la doar câteva zile după semnarea unui ordin executiv de schimbare a numelui Lacului Ontario, situat la granița cu Canada, în „Lacul America”.
Donald Trump sugerează redenumirea Strâmtorii Ormuz drept „Strâmtoarea Trump”
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 19:24, Știri externe
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Donald Trump a scris pe contul său de Truth Social că Strâmtoarea Ormuz ar trebui redenumită drept „Strâmtoarea Trump”.

„Acum că deținem controlul asupra acesteia, ar trebui să redenumim Strâmtoarea Ormuz «Strâmtoarea Trump»?”, a scris președintele american.

Trump a adăugat că, „la fel ca America însăși”, denumirea strâmtorii după președintele american „ar fi «mai fierbinte» ca niciodată!”.

La sfârșitul lunii august, Google Maps a modificat denumirea Lacului Ontario în  „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA.

Redenumirea sa a venit după ce președintele american Donald Trump a semnat, săptămâna trecută, un ordin executiv privind schimbarea numelui Lacului Ontario.

Prin propunerea lui Trump de a schimba denumirea Strâmtorii Ormuz, continuă seria de redenumiri și rebranduiri promovate de președintele american de la revenirea sa la Casa Albă, de la „Golful Americii” și Muntele McKinley până la „Departamentul de Război”.

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