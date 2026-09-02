După Google Maps, un alt gigant redenumește Lacul Ontario în „Lacul America”, la cererea lui Trump

Utilizatorii din Canada vor vedea în continuare denumirea „Lacul Ontario”, ceea ce adâncește disputa simbolică dintre cele două țări.

Schimbarea făcută de Apple vizează doar utilizatorii din SUA. În Canada, aplicația continuă să afișeze numele consacrat, „Lacul Ontario”. Compania nu a oferit deocamdată un comentariu oficial cu privire la decizie.

Potrivit BBC, modificarea vine după ce Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a solicitat schimbarea denumirii lacului. Departamentul de Interne al SUA a primit un termen de 30 de zile pentru a actualiza noul nume în colaborare cu Serviciul de Informații privind Numele Geografice, baza oficială americană pentru denumirile geografice.

Secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, a declarat că Trump i-a cerut în mod specific companiei Apple să actualizeze denumirea Lacului Ontario în aplicația Maps.

„Lacul America” apare în SUA, dar Lacul Ontario rămâne în Canada

Decizia Apple vine într-un moment tensionat în relațiile dintre Washington și Ottawa. Disputa privind denumirea lacului are loc pe fondul unor negocieri comerciale dificile între Statele Unite și Canada.

Administrația Trump a impus noi tarife vamale de 50% pentru anumite produse canadiene, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Canada a răspuns prin anunțarea unor contrat arife „dolar pentru dolar”.

Premierul canadian Mark Carney a transmis că negocierile comerciale nu pot continua până când administrația americană nu abordează discuțiile cu mai multă seriozitate.

În Canada, reacția la schimbarea denumirii a fost una fermă. Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a prezentat un nou indicator amplasat în apropierea lacului, pe care scrie „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”.

„În cazul în care președintele Trump sau oricine altcineva uită”, indicatorul a fost instalat pentru a reaminti că este vorba despre Lacul Ontario, a spus Ford.

Apple urmează exemplul Google în disputa pentru „Lacul America”

Apple nu este singura companie tehnologică ce a modificat denumirea. Google Maps a introdus deja „Lacul America” pentru utilizatorii din Statele Unite, în timp ce utilizatorii din Canada continuă să vadă „Lacul Ontario”.

Google a explicat că serviciul său Maps reflectă modificările de nume existente în sursele oficiale ale guvernului american.

Compania a procedat în mod similar și în cazul Golfului Mexic, redenumit de administrația Trump „Golful Americii”. Apple a adoptat, la rândul său, noua denumire pentru utilizatorii din SUA.

Nu toate platformele de cartografiere au acceptat însă modificarea. MapQuest a anunțat că nu intenționează să schimbe numele lacului.

Lacul Ontario, în centrul unei noi dispute între SUA și Canada

Lacul Ontario este cel mai mic dintre cele cinci Mari Lacuri și se află la granița dintre provincia canadiană Ontario și statul american New York. Denumirea „Ontario” are origini indigene, la fel ca numele altor trei Mari Lacuri: Huron, Michigan și Erie.

Situația creează o diferență neobișnuită între reprezentările cartografice ale aceluiași loc, în funcție de țara din care este accesată aplicația.

Decizia a generat și reacții pe rețelele sociale, iar aplicațiile de hărți au ajuns în centrul unei dispute care depășește simpla denumire geografică și se suprapune peste tensiunile comerciale dintre Statele Unite și Canada.