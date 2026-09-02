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Ucraina și Marea Britanie se alătură unui nou grup al UE pentru apărare. Kaja Kallas: Trebuie să fim mai rapizi și mai eficienți

Ucraina și Marea Britanie se vor alătura unui nou grup al UE pentru apărare, care va propune soluții pentru consolidarea securității Europei.
Ucraina și Marea Britanie se alătură unui nou grup al UE pentru apărare. Kaja Kallas: Trebuie să fim mai rapizi și mai eficienți
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
02 sept. 2026, 08:24, Știri externe
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Ucraina și Regatul Unit se vor alătura unui nou Grup la nivel înalt al Uniunii Europene privind apărarea, care va fi lansat săptămâna viitoare.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a anunțat acest lucru după reuniunea informală a miniștrilor apărării din UE, desfășurată în Irlanda, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Săptămâna viitoare, voi lansa un nou Grup la nivel înalt privind apărarea, format din lideri politici și militari de rang înalt din mai multe țări ale UE, dar și din Regatul Unit și Ucraina”, a spus ea.

Aceasta a spus că, deși Europa investește în prezent mai mult în apărare decât oricând, simpla creștere a cheltuielilor nu garantează că viitor promițător.

„Nu am fost suficient de rapizi pentru a acoperi lacunele identificate în puterea convențională a Europei în cadrul NATO. Scopul este de a reuni unele dintre cele mai strălucite minți în domeniul securității și apărării și de a oferi cu adevărat soluții inovatoare: cum putem fi mai rapizi în a acoperi aceste lacune și cum putem fi mai eficienți, mai ales acum, când amenințarea la adresa securității în Europa este mult mai reală”, a spus Kallas.

Grupul urmează să își prezinte concluziile într-un raport coordonat chiar de Kaja Kallas, în cadrul căruia vor fi incluse recomandări efective pentru consolidarea apărării Europei.

Întrebată cine va reprezenta Ucraina în cadrul grupului, Kallas a spus că numele participanților vor fi anunțate la ceremonia de lansare de săptămâna viitoare.

Înaltul Reprezentant a precizat și că există un interes puternic din partea mai multor participanți pentru a se alătura inițiativei. Ea a spus, de asemenea, că unele dintre ideile pentru consolidarea capacităților de apărare vin din sectorul privat.

Ea speră că vor fi deblocate 6,6 miliarde de euro din Fondul European pentru Pace, astfel încât cel puțin o parte din acești bani să poată fi folosită pentru sprijinirea capacităților de apărare ale Ucrainei.

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