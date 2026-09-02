Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns într-un port thailandez după 270 de zile extenuante pe mare

Rapoartele despre deteriorarea condițiilor de viață și sănătatea mintală precară de pe nava USS Abraham Lincoln, inclusiv tentative de sinucidere , au făcut titluri în întreaga lume, provocând critici la adresa acțiunilor președintelui în Orientul Mijlociu.

O prezență puternică a forțelor de securitate era în vigoare în portul Laem Chabang, lângă Pattaya, la sud de Bangkok, unde echipajul de 5.000 de persoane al navei USS Abraham Lincoln a sosit miercuri dimineață, după mai mult de 270 de zile pe mare, relatează The Guardian.

Enorma navă cu propulsie nucleară a părăsit California în noiembrie 2025 pentru a intra în serviciu în Marea Chinei de Sud și a fost redirecționată spre Orientul Mijlociu înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început acum șase luni.

Portavionul Lincoln a plecat din California în noiembrie 2025 pentru a intra în serviciu în Marea Chinei de Sud și a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început acum șase luni.

Marinarii vor debarca în grupuri de aproximativ 50 de persoane

Orașul turistic Pattaya, o destinație de odihnă și recreere pentru trupele americane de la războiul din Vietnam încoace, a intensificat măsurile de securitate în timp ce se pregătește să primească marinari și pușcași marini.

Marinarii vor debarca în grupuri de aproximativ 50 de persoane, potrivit colonelului de poliție Anek Srathongyoo, superintendent al secției de poliție din orașul Pattaya.

Deși poliția thailandeză le-a reamintit vizitatorilor americani că prostituția este, din punct de vedere tehnic, ilegală în Thailanda, se estimează că există între 25.000 și 50.000 de lucrătoare sexuale în țară.

Odată un sat pescăresc liniștit, Pattaya a fost transformat într-unul dintre cele mai faimoase cartiere roșii din lume odată cu sosirea trupelor americane care au folosit baze militare din Thailanda în timpul războiului din Vietnam.

În perioada de vârf, zeci de mii de militari americani treceau prin zonă în fiecare an, a declarat Pipatpong Fakfare, profesor asociat specializat în turism la Universitatea din Bangkok.

„În opinia mea, este într-adevăr influența fondatoare a orașului. Armata americană a transformat un sat pescăresc liniștit într-o destinație globală pentru viața de noapte și divertismentul internațional în aproximativ 15 ani”, a spus el.

Pattaya este acum extrem de populară printre turiștii străini, fiind cunoscută pentru plajele sale și viața de noapte care a atras mult timp atenția asupra turismului sexual.

Munca sexuală este ilegală în Thailanda, dar autoritățile adesea închid ochii

Deși trupele americane au plecat la mijlocul anilor ’70, infrastructura industriei sexului a continuat să se dezvolte, militarii americani fiind înlocuiți de turiști europeni și, mai recent, de valuri de vizitatori chinezi și ruși, a spus Pipatpong.

Munca sexuală este ilegală în Thailanda, dar autoritățile adesea închid ochii, a declarat Pattarachit Gozzoli, sociolog la Universitatea Mahidol din Bangkok.

Primarul orașului Pattaya, Poramase Ngampiches, a minimalizat trecutul orașului, spunând că a existat recent o represiune împotriva lucrătorilor sexuali, dar a negat că ar fi legată de sosirile din SUA. Poliția locală a arestat 25 de femei pentru cu o săptămână înainte de sosirea navei.

Poramase a spus într-o postare pe Facebook: „Vin să se relaxeze. Pregătirile noastre se vor concentra pe siguranță și pe asigurarea unor prețuri corecte, așa că nu vom profita de ei.”

El a spus că li s-a interzis să practice sporturi nautice, cum ar fi jetski-urile, și să profite de legile laxe privind canabisul din Thailanda, dar i-a încurajat să se bucure de numeroasele alte atracții ale orașului, de la mall-uri la situri religioase.