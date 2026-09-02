Investigație FT: Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice care ar putea pune în pericol navele de război americane

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice, arată o investigație realizată de Financial Times, pe baza unor corespondențe rusești scurse în presă, a înregistrărilor de călătorie și a analizei brevetelor militare.

Potrivit sursei citate, programul a început în anul 2023 și a continuat inclusiv pe durata războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Scopul principal al programului C430L este acela de a ajuta Iranul să dezvolte un sistem de propulsie cu motor ramjet, un motor care permite unei rachete de croazieră să mențină zborul la o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Rachetele de croazieră supersonice combină viteza cu capacitatea de a zbura la altitudine joasă, reducând timpul de care dispun sistemele sofisticate de apărare aeriană și antirachetă pentru a le detecta și a le neutraliza.

„Este vorba despre transferul unei tehnologii militare extrem de sensibile din punct de vedere strategic din partea Rusiei, pe care iranienii doreau să o obțină de zeci de ani. Un program de acest gen ar necesita aprobarea politică la cel mai înalt nivel din Rusia”, a declarat Fabian Hinz, expert în rachete iraniene și analist principal la Conflict Armament Research, pentru Financial Times.

Programul ar putea pune în pericol navele de război americane

Potrivit sursei citate, Iranul a construit și a testat în zbor sistemul de propulsie cu motor ramjet. Totuși, nu există dovezi că ar fi fost desfășurată deja o astfel de rachetă de croazieră supersonică realizată cu ajutorul Rusiei.

„Pentru iranieni, acest lucru le-ar oferi un sistem de arme strategice calitativ nou, care ar putea amenința navele Marinei SUA”, a declarat pentru Financial Times Jim Lamson, un fost analist militar al CIA specializat în Iran.

În acest sens, programul C430L reprezintă o formă mai profundă de cooperare, întrucât Moscova a ajutat Teheranul să dobândească expertiza necesară pentru a dezvolta un sistem avansat de arme strategice propriu.

Dezvăluirile făcute de ziar arată cum relația militară strategică dintre Moscova și Teheran devine din ce în ce mai strânsă.

În plus, informațiile vin în contextul în care Teheranul a furnizat Moscovei drone de atac Shahed, care au devenit o componentă importantă a războiului Rusiei în Ucraina.

Programul de asistență pentru rachetele supersonice, organizat de exportatorul de armament de stat al Rusiei

Financial Times mai notează că programul de asistenţă pentru rachetele supersonice a fost organizat de Rosoboronexport, exportatorul de armament de stat al Rusiei, care a coordonat proiectul împreună cu NPO Mashinostroyenia.

Înregistrările de călătorie scurse în presă și analizate de FT arată că oficialii ruși responsabili cu exportul de arme și mai mulți ingineri de rang înalt ai NPO Mashinostroyenia au efectuat călătorii repetate în Iran înainte de semnarea contractului pentru C430L în noiembrie 2023.

Până anul trecut, NPO Mashinostroyenia a primit din partea Iranului mai multe materiale tehnice privind sistemul de propulsie cu motor ramjet. Inginerii ruși au analizat datele dintr-un test de zbor iranian și au solicitat Teheranului informații suplimentare privind performanțele sistemului.

Schimbul de informații dintre cele două părți a dus la următorul lucru: inginerii NPO au analizat performanțele unui sistem pe care Iranul îl construise și testase deja, apoi au adăugat experiența rusă pentru a identifica problemele și a contribui la îmbunătățirea proiectului.

Asistență tehnologică strategică

Investigația realizată de Financial Times vine după ce la începutul acestui an, publicația a dezvăluit că Moscova a acceptat să furnizeze Teheranului sisteme portabile de apărare antiaeriană Verba.

În paralel, Garda Revoluționară Islamică a achiziționat în secret un satelit chinez, pe care l-a folosit pentru supravegherea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, în perioada atacurilor iraniene de represalii cu rachete și drone din acest an.

Iranul a dezvoltat rachete balistice din ce în ce mai sofisticate, inclusiv arme pe care le descrie ca fiind hipersonice, şi dispune de o industrie naţională care produce, printre altele, motoare turbojet.

Financial Tiems mai notează că pentru Iran, stăpânirea unui astfel de sistme i-ar putea permite să proiecteze diverse arme bazate pe această tehnologie, să îmbunătăţească generaţiile următoare şi, implicit, să-şi reducă dependenţa de furnizorii străini.