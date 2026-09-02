Vladimir Putin: Vrem să punem capăt războiului, nu „să îl înghețăm”

Rusia nu dorește înghețarea conflictului din Ucraina, ci încheierea războiului și instaurarea unei „păci durabile” atât în Ucraina, cât și în Europa, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

Comentând propunerea de înghețare a conflictului ucrainean, formulată în luna iulie de președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Vladimir Putin a declarat: „Desigur, și noi ne dorim acest lucru”.

„Dar nu pentru a-l îngheța. Vrem să punem capăt războiului și să instaurăm o pace durabilă și absolută atât în Ucraina, cât și în Europa”, a adăugat liderul rus, potrivit agenției de presă TASS.

Acesta a mai precizat că Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu toți cei care își doresc acest lucru.

În plus, președintele rus a numit „secret militar” posibilitatea ca instalațiile de producție de arme destinate armatei ucrainene din Regatul Unit să devină ținte pentru armata rusă.