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Vladimir Putin: Vrem să punem capăt războiului, nu „să îl înghețăm”

Președintele rus Vladimir Putin susține că Rusia nu urmărește o simplă înghețare a conflictului din Ucraina, ci încheierea războiului printr-o pace durabilă.
Vladimir Putin: Vrem să punem capăt războiului, nu „să îl înghețăm
Maria Nițu
02 sept. 2026, 08:55, Știri externe
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Rusia nu dorește înghețarea conflictului din Ucraina, ci încheierea războiului și instaurarea unei „păci durabile” atât în Ucraina, cât și în Europa, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

Comentând propunerea de înghețare a conflictului ucrainean, formulată în luna iulie de președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Vladimir Putin a declarat: „Desigur, și noi ne dorim acest lucru”.

„Dar nu pentru a-l îngheța. Vrem să punem capăt războiului și să instaurăm o pace durabilă și absolută atât în Ucraina, cât și în Europa”, a adăugat liderul rus, potrivit agenției de presă TASS.

Acesta a mai precizat că Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu toți cei care își doresc acest lucru.

În plus, președintele rus a numit „secret militar” posibilitatea ca instalațiile de producție de arme destinate armatei ucrainene din Regatul Unit să devină ținte pentru armata rusă.

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