ONU avertizează! Pragul de 1,5°C ar putea fi depășit în doar câțiva ani. Temperaturile globale continuă să crească

Depășirea nivelului de 1,5 grade Celsius peste perioada preindustrială ar urma să intensifice fenomenele meteorologice extreme și să exercite o presiune tot mai mare asupra ecosistemelor, ghețarilor și orașelor de coastă aflate la altitudini reduse.

UNEP susține că revenirea temperaturilor sub acest prag rămâne posibilă, însă este „extrem de incertă” și ar necesita reduceri rapide ale emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și eliminarea unei cantități semnificative de dioxid de carbon deja prezent în atmosferă, scrie Reuters.

Pragul de 1,5°C al încălzirii globale, tot mai aproape de a fi depășit

În cadrul Acordului de la Paris din 2015, guvernele lumii s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, pentru a reduce riscurile asociate schimbărilor climatice.

Potrivit UNEP, însă, este acum foarte probabil ca lumea să intre într-o perioadă în care această limită va fi depășită. În aceste condiții, obiectivul statelor ar trebui să fie reducerea cât mai rapidă a perioadei în care temperaturile se mențin peste 1,5°C.

„Fiecare an de întârziere și fiecare fracțiune de grad peste 1,5°C cresc riscurile și îngreunează recuperarea”, avertizează raportul.

Organizația subliniază că unele pierderi ar putea deveni ireversibile chiar dacă temperaturile globale vor scădea ulterior.

Pragul ar putea fi urmat de temperaturi și mai ridicate

Cel mai optimist scenariu analizat de UNEP arată că temperaturile globale ar putea atinge un maxim de aproximativ 1,8°C peste nivelurile preindustriale, dacă toate angajamentele climatice asumate în prezent de state vor fi respectate.

În realitate, perspectivele sunt mai puțin optimiste. Conform politicilor implementate în prezent, încălzirea globală ar urma să ajungă la aproximativ 2,6°C până în anul 2100.

O asemenea evoluție ar amplifica riscurile pentru populație și mediu, de la valuri de căldură și precipitații extreme până la topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor.

Presiune pe eliminarea carbonului din atmosferă

UNEP consideră că măsurile de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă vor deveni „critice” pentru limitarea încălzirii. Printre metode se numără împădurirea și plantarea unor noi păduri, care contribuie la absorbția carbonului.

Organizația avertizează însă că eliminarea carbonului nu poate înlocui reducerea drastică a emisiilor produse în prezent.

Pentru a limita cât mai mult depășirea pragului de 1,5°C al încălzirii globale, statele trebuie să accelereze reducerea emisiilor și să pună în aplicare angajamentele climatice existente. Cu cât acțiunile sunt amânate mai mult, cu atât riscurile climatice cresc, iar posibilitatea de a limita efectele încălzirii devine mai dificilă.