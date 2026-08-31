Blocaj pe Dunăre: 80 de nave așteaptă să ajungă în porturile Ucrainei

Atacurile rusești au blocat practic principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau cândva 90% din exporturile de cereale ale țării, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai redusă.

Agențiile de transport au raportat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrarea pe Canalul Sulina, singurul canal al Dunării suficient de adânc pentru navele care se deplasează din Marea Neagră către porturile ucrainene Reni și Izmail, potrivit Reuters.

Întârzierile au fost puse pe seama deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transporturilor de combustibil.

10 nave pe zi în Sulina

Totuși, traficul prin canal începe să se îmbunătățească. Dacă săptămâna trecută intrau doar aproximativ cinci nave pe zi, luni sunt așteptate să intre cel puțin șapte.

„Începând din această dimineață, am primit piloți pentru șapte nave. În jurul prânzului, ne așteptăm să intre în canal și alte nave, după ce piloții vor coborî de pe navele care se vor îndrepta spre larg. În teorie, dacă putem aduce în jur de 10 nave pe zi în Sulina, ar trebui să putem elimina coada de aproximativ 80 de nave”, a declarat Katerina Kononenko de la Avalon Shipping.

Kononenko a spus că ar putea fi nevoie de câteva săptămâni pentru ca numărul navelor aflate în așteptare să scadă la aproximativ 10.

Totuși, creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat.

Mai multe transporturi

Oficialii operatorului feroviar ucrainean Ukrzaliznytsia au declarat săptămâna trecută că exporturile prin Dunăre ar putea crește, deși operațiunile continuă să fie afectate de lipsa navelor și de frecventele alerte de raid aerian.

Regiunea Odesa, unde se află porturile Reni și Izmail, a înregistrat 300 de alerte de raid aerian de la începutul lunii august, cu o durată cumulată de 238 de ore, potrivit unui serviciu specializat de monitorizare. Lucrătorii din transporturi spun că pot trece zile întregi fără ca un singur vagon cu cereale să fie descărcat din cauza alertelor.

Ukrzaliznytsia a anunțat că poate transporta lunar 500.000 de tone de cereale către Izmail și Reni. Datele analiștilor au arătat că volumul cerealelor transportate către porturile de pe Dunăre a crescut cu 35% într-o săptămână.