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„Acest lucru a fost discutat”. Kremlinul susține că Putin, Xi Jinping și Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în noiembrie

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, susține că președinții Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în această toamnă, în luna noiembrie, în cadrul viitorului summit APEC din China. Posibilitatea a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei în timpul întrevederii lor de la Bișkek, însă deocamdată nu există o confirmare că formatul în trei va avea loc.
„Acest lucru a fost discutat”. Kremlinul susține că Putin, Xi Jinping și Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în noiembrie
De la dreapta la stânga: președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Sursă fotografii colaj: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 sept. 2026, 07:58, Știri externe
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Cel mai important consilier de politică externă a Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în luna noiembrie, în cadrul viitorului summit APEC din China.

Întrebat la televiziunea rusă de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Ușakov a spus că „această chestiune a fost discutată”, notează Reuters. 

Consilierul de la Kremlin a mai adăugat că se așteaptă ca toți cei trei lideri să participe la summit.

„Dacă lucrurile se vor desfășura așa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea avea o întâlnire”, a precizat Ușakov, potrivit sursei citate.

Posibilitatea organizării unei trilaterale, discutată la ultima întâlnire Putin-Xi Jinping

El nu a oferit informații suplimentare în legătură cu afirmațiile făcute sau dacă sunt pregătiri în curs pentru o astfel de întâlnire. De asemenea, posibilitatea organizării unei trilaterale a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei în timpul întrevederii lor de la Bișkek, însă deocamdată nu există o confirmare că formatul în trei va avea loc

Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen, pe 18 și 19 noiembrie.

Rusia, China și Statele Unite fac parte din APEC.

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a confirmat, momentan, că Trump ar urma să participe la posibila întâlnire.

„Nu avem deocamdată nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC”, spus ea, potrivit Reuters.

Relațiile dintre Moscova, Beijing și Washington

Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au intensificat semnificativ de la începutul războiului din Ucraina, China fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc.

Pe de altă parte, Washingtonul și Moscova mențin contacte bilaterale din ce în ce mai active sub președinția lui Donald Trump, care s-a angajat să medieze negocierile privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

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