George Clooney deschide Festivalul de Film de la Veneția

Pe parcursul următoarelor 11 zile ale festivalului numeroase vedete de la Hollywood vor defila pe covorul roșu, de la Robert Pattinson la Noel și Liam Gallagher de la Oasis, dar accentul din acest an pare să fie mai mult pus pe geopolitică decât pe momentele cu vedete de cinema, potrivit AP.

Programul extins include documentare despre conflictul din Gaza („Naza”), Elon Musk („Musk”) și jurnaliști ruși independenți care acoperă războiul din Ucraina („Prietenii mei indezirabili – Partea a II-a: Exilul”), precum și filme palestiniene și un scurtmetraj despre Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA din Minneapolis.

Directorul festivalului, Alberto Barbera, a declarat pentru Associated Press că majoritatea filmelor pe care le-au văzut în timpul procesului de selecție au tratat „probleme contemporane”.

„Nu am avut de ales”, a spus el. „Suntem într-un spațiu deschis tuturor pentru discuții, pentru confruntare. Toată lumea este complet liberă să se exprime. Și sunt, într-un fel, foarte fericit că acest tip de film i-ar putea ajuta pe spectatori, pe critici, pe toți să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în lumea noastră contemporană, dificilă.”

Filme cu premiera la Veneția, candidate la Oscar

S-a acordat multă atenție și faptului că există un singur film regizat de o femeie printre cele 21 care concurează pentru marele premiu, Leul de Aur.

Unele dintre filmele care vor avea premiera la Veneția ar putea deveni candidate la premiile Oscar, inclusiv filmul de premieră „Ink”, un titlu în competiție cu Guy Pearce în rolul lui Murdoch și Jack O’Connell în rolul editorului Larry Lamb.

La începutul acestui an, Boyle a declarat pentru AP că a realizat „Ink” în același mod în care a realizat „Trainspotting” – nu aveau mulți bani, dar aveau o trupă dedicată care s-a mobilizat în spatele ideii și o vedetă revelatoare. În „Trainspotting”, acesta a fost Ewan McGregor. În „Ink”, a spus el, este O’Connell.

„Este vorba despre acest grup de oameni în jurul căruia și din care construiești povestea, iar aceștia oferă sprijin și susținere ideii, dar lucrul important pe care îl aduc este credința în idee”, a spus Boyle. „Pentru ca actorii să facă asta, trebuie să petreacă mult timp prin preajmă. E foarte bine să vorbești despre piese de ansamblu, dar ansamblul înseamnă că ei stau mult prin preajmă pentru a putea apărea.”

Boyle a adăugat: „Nu am învățat mare lucru în 30 de ani și probabil că acesta este un lucru bun.”

Clooney, premiu pentru întreaga carieră

Festivalul va avea și momentul dedicat lui George Clooney, când acesta va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră.

„Am decis să-i acordăm un Leu de Aur pentru că, într-un fel, suferă din cauza propriei imagini, știți, bărbatul seducător, o imagine a frumuseții și așa mai departe”, a spus directorul festivalului Alberto Barbera. „Uneori oamenii uită că este un mare actor, unul dintre cei mai mari actori ai momentului și un mare cineast, un mare regizor. Deci este o modalitate de a sublinia acest lucru.”

Festivalul de Film de la Veneția se desfășoară până pe 12 septembrie.