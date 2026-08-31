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„DollyFest”, un festival în onoarea lui Dolly Parton, va avea loc la Nashville și Londra

„DollyFest”, evenimentul „plin de vedete” care va dura două zile, va avea loc în două weekenduri consecutive la Nashville și Londra. Festivalul va fi organizat în onoarea vieții și moștenirii regretatei cântărețe Dolly Parton.
„DollyFest”, un festival în onoarea lui Dolly Parton, va avea loc la Nashville și Londra
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 22:59, Știrile zilei
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Datele specifice în care va fi organizat evenimentul vor fi dezvăluite ulterior.

Conform BBC, Dolly Parton însăși a visat la o versiune anterioară a evenimentului, în care urma să găzduiască și să cânte alături de alți artiști.

Însă, evenimentul inițial din ianuarie 2026 a fost anulat înainte de a fi anunțat public, din cauza problemelor de sănătate ale lui Parton, au declarat reprezentanții acesteia.

„DOLLYFEST va fi petrecerea vieții sale pe care a vrut să o împărtășească cu lumea” au adăugat aceștia.

DollyFest va înlocui tradiționalul eveniment public de comemorare a artistei, care a murit la vârsta de 80 de ani, pe 25 august.

Ea a fost înmormântată vineri, la o înmormântare privată în familie, la Nashville. Artista a fost așezată lângă regretatul ei soț, Carl Dean, la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum din orașul din Tennessee, a declarat strănepoata sa.

Organizatorul DollyFest, Danny Nozell, a declarat că Parton nu și-a dorit o comemorare tradițională.

„Ni se pare mai potrivit să luăm o pauză, să lăsăm toate omagiile care au sens imediat să apară în mod natural și apoi să vedem prin ce trece acest concept în stil festivalier, care a fost cu adevărat visat de Dolly”, a spus Nozell, potrivit sursei.

„Este ceva autentic pentru ea, ceva ce mi se pare potrivit și ceva la care artiștii și fanii din întreaga lume pot participa, oferind în același timp tuturor timp să jelească și să facă planuri”, a adăugat el.

De la moartea ei, omagiile emoționante din partea vedetelor, politicienilor și nenumăraților fani au inundat rețelele de socializare.

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