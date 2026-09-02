JD Vance vorbește despre Antihrist, „energii întunecate” și inteligența artificială: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”

Declarațiile au fost făcute într-o conversație de peste o oră cu podcasterul creștin Bryce Crawford, publicată marți, potrivit Associated Press.

Discuția a pornit de la credință și de la tendința oamenilor de a căuta explicații științifice pentru evenimente care, în opinia celor doi, ar putea avea și o dimensiune divină.

Vance: „Nu aș fi șocat dacă Antihristul ar umbla printre noi”

Întrebat despre interesul său pentru „sfârșitul vremurilor”, Vance a povestit că subiectul îl preocupa mult mai mult în tinerețe, la sfârșitul anilor ’90, când apropierea anului 2000 alimenta numeroase teorii despre sfârșitul lumii.

Vicepreședintele SUA a spus însă că există și astăzi lucruri care îl fac să se gândească la asemenea scenarii.

„Există lucruri în lume care mă fac să simt că nu aș fi șocat dacă Antihristul ar umbla printre noi”, a spus Vance, precizând însă că încearcă să nu se concentreze prea mult asupra acestui subiect.

În acest context, el a vorbit despre companiile din tehnologie și despre folosirea inteligenței artificiale pentru a înlocui interacțiunea dintre oameni.

Vance a dat exemplul unei persoane care folosea inteligența artificială pe post de consilier matrimonial.

Gazda podcastului a caracterizat ideea drept „oarecum satanică”, iar vicepreședintele a răspuns că eliminarea completă a omului din relațiile sociale „pentru care Dumnezeu ne-a creat” este „foarte rea”.

JD Vance: „Am simțit întuneric” la întâlniri cu lideri mondiali

Întrebat dacă, de când ocupă funcția de vicepreședinte al SUA, s-a aflat vreodată într-o încăpere pe care a perceput-o drept „întunecată din punct de vedere spiritual”, Vance a răspuns că a avut asemenea senzații inclusiv în timpul unor întâlniri cu lideri mondiali.

„Am fost la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diferite probleme și cineva spunea ceva sau făcea o observație, iar eu simțeam un fel de întuneric. Îmi declanșa toate semnalele de alarmă spirituală din corp”, a povestit oficialul american.

Vicepreședintele SUA nu a precizat însă despre ce lideri sau întâlniri era vorba.

Vance a spus că a simțit o „energie spirituală foarte întunecată” și la Gettysburg, în Pennsylvania, locul uneia dintre cele mai sângeroase bătălii ale Războiului Civil american. El a pus această senzație pe seama numărului mare de oameni care au murit acolo.

Ce s-ar fi întâmplat dacă Trump era ucis

Vicepreședintele a revenit și asupra tentativei de asasinare a lui Donald Trump din iulie 2024, la Butler, Pennsylvania. Un glonț l-a rănit pe Trump la ureche, iar un participant la miting a fost ucis.

Vance a spus că, dacă glonțul l-ar fi ucis pe Trump, Statele Unite s-ar fi putut confrunta cu tulburări civile grave, din care țara poate nu și-ar mai fi revenit.

El a recunoscut că inclusiv el s-ar fi întrebat dacă moartea lui Trump făcea parte dintr-o conspirație.

„Aș fi presupus că forțe foarte întunecate l-au eliminat pe Donald Trump chiar când era pe punctul de a reveni la Casa Albă”, a spus Vance.

În opinia sa, mulți dintre susținătorii lui Trump ar fi considerat că o conspirație le-a luat candidatul ales, ceea ce ar fi pus sub semnul întrebării legitimitatea întregului sistem politic american.

Vance îl apără pe Trump pentru imaginea generată cu AI

În timpul conversației a fost abordată și controversa provocată de o imagine generată cu inteligență artificială și publicată de Trump pe rețelele sociale, în care acesta apărea reprezentat în postura lui Iisus.

Crawford i-a spus lui Vance că imaginea l-a ofensat.

Vicepreședintele l-a apărat însă pe Trump și a susținut că acesta nu a intenționat să îl ironizeze sau să îl imite pe Dumnezeu.

Potrivit lui Vance, Trump face frecvent glume și încearcă să mențină o atmosferă relaxată, inclusiv în relația cu oamenii care lucrează pentru el.

„Nu încearcă să-i jignească pe oameni, încearcă să păstreze lucrurile într-o notă ușoară”, a spus vicepreședintele american.