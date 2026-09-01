„Avionul-momeală” al lui Trump ajunge pe Netflix. Documentar despre operațiunea secretă din Turcia

Producția, intitulată „The Decoy Plane”, va avea premiera pe 4 septembrie, relatează Variety.

Unul dintre cele mai neobișnuite episoade recente legate de securitatea președintelui Statelor Unite devine subiect de documentar. Netflix pregătește „The Decoy Plane”, o producție care reconstituie operațiunea desfășurată în luna iulie, după participarea lui Donald Trump la un summit NATO în Turcia.

Documentarul face parte din seria „Instadocs” și utilizează imagini de la momentul respectiv, precum și interviuri cu jurnaliști care se aflau la bordul Air Force One.

Trump a fost filmat urcând în Air Force One. Apoi a dispărut din avion

Operațiunea prezentată de Netflix a fost construită astfel încât să lase impresia că președintele urma să plece din Turcia la bordul Air Force One.

Trump a fost surprins de camere urcând în aeronava prezidențială. Ulterior însă, acesta a coborât pe partea opusă și a fost preluat de un vehicul de catering, care l-a transportat către o altă aeronavă.

Între timp, jurnaliștii care îl însoțeau pe președinte au urcat în Air Force One și și-au ocupat locurile fără să știe că Trump nu se mai afla la bord.

Tocmai această operațiune și experiența reporterilor rămași în avion reprezintă nucleul documentarului Netflix.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Trailerul producției include mărturiile unor jurnaliști care au început să observe că în jurul aeronavei prezidențiale se petrece ceva neobișnuit.

Alex Brandon, fotograful-șef al Associated Press la Casa Albă, relatează că a remarcat vehiculele de catering poziționate lângă Air Force One.

„Văd acele vehicule de catering lângă Air Force One (…) Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, afirmă Brandon în trailer.

Suspiciunile au crescut după ce jurnaliștii au urcat în avion.

Gram Slattery, corespondent Reuters pentru securitate națională la Casa Albă, povestește că reprezentanților presei li s-a cerut să coboare jaluzelele de la ferestre. Când au solicitat explicații, personalul le-a transmis că instrucțiunea venea de la Secret Service.

Amenințările din Iran, în spatele măsurilor de securitate

Potrivit informațiilor apărute ulterior și citate de Variety, operațiunea ar fi fost determinată de amenințări iraniene la adresa lui Donald Trump.

Președintele anunțase anterior că urma să părăsească Turcia cu o versiune mai veche a Air Force One, și nu cu Boeingul 747-8 de lux donat de Qatar cu care sosise.

În realitate, după ce a fost văzut urcând în aeronava prezidențială, Trump a fost transferat cu vehiculul de catering către un avion militar.

Ulterior, în timpul unei escale în Marea Britanie, președintele a fost transportat în secret înapoi la versiunea mai veche a Air Force One, în care se aflau jurnaliștii.

După dezvăluirea detaliilor operațiunii, Trump a fost criticat pentru inducerea în eroare a presei și pentru faptul că manevra ar fi putut crea riscuri pentru jurnaliști și pentru membri ai personalului Casei Albe.

„The Decoy Plane”, lansat pe 4 septembrie

Netflix transformă acum episodul într-un documentar care promite să prezinte din interior modul în care s-a desfășurat operațiunea și perspectiva reporterilor care au asistat la ea fără să cunoască planul real.

„The Decoy Plane” este parte a seriei „Instadocs”. Producția este realizată de Words + Pictures, iar printre producătorii executivi se numără Josh Tyrangiel, Connor Schell, Steve Yaccino, Libby Geist, Aaron Cohen și Alexa Conway. Premiera este programată pentru 4 septembrie.