Miley Cyrus anunță al zecelea său album de studio, care va fi lansat pe 18 septembrie

letey Cyrus a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a explicat și semnificația titlului noului album. „Muzica pune stăpânire pe noi. O simțim, o cântăm, uneori dansăm, o lăsăm să iasă și mergem mai departe”, a transmis artista, descriind albumul drept un proiect care cuprinde atât vulnerabilitatea și iubirea, cât și suferința și experiențele dintre aceste două stări.

„BASS PERSUADES” va fi primul album al lui Cyrus lansat prin Atlantic Records, după plecarea de la Columbia Records, și vine la doar aproximativ un an și jumătate după precedentul său album, „Something Beautiful”, lansat în mai 2025.

Noul proiect reprezintă al zecelea album de studio al artistei. În discografia sa se află „Meet Miley Cyrus” și „Breakout”, lansate în perioada de început a carierei, „Can’t Be Tamed” (2010), „Bangerz” (2013), „Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015), „Younger Now” (2017), „Plastic Hearts” (2020), „Endless Summer Vacation” (2023) și „Something Beautiful” (2025).

Cyrus, în vârstă de 33 de ani, a devenit cunoscută la nivel mondial prin serialul Disney „Hannah Montana”, în care a interpretat personajul principal. Succesul producției i-a oferit o platformă pentru lansarea carierei muzicale, iar artista a trecut ulterior prin mai multe transformări stilistice, de la pop-rock și country-pop la pop experimental și rock.

Albumul „Bangerz”, lansat în 2013, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente de reinventare artistică ale sale. Materialul a inclus piesele „We Can’t Stop” și „Wrecking Ball”, aceasta din urmă devenind primul single al lui Cyrus care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100.

În 2020, Cyrus a lansat „Plastic Hearts”, album puternic influențat de rock, care a ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard Top Rock Albums. Albumul a inclus colaborări cu artiști precum Dua Lipa, Billy Idol și Joan Jett.

Premiată cu Grammy în 2024

Un alt punct important al carierei sale a venit în 2023, odată cu „Endless Summer Vacation”. Albumul a fost precedat de „Flowers”, una dintre cele mai mari piese ale carierei sale. Cântecul a petrecut opt săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit cel mai longeviv single al lui Cyrus pe primul loc în clasamentul britanic pentru o artistă solo.

„Flowers” i-a adus artistei și primul Grammy din carieră, în 2024, pentru înregistrarea piesei, precum și premiul pentru cea mai bună interpretare pop solo.

Cel mai recent album, „Something Beautiful”, a fost lansat la 30 mai 2025 și a continuat direcția experimentală abordată de artistă în proiectele sale recente. Albumul a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic al vânzărilor de albume și a fost urmat de o serie de apariții și proiecte vizuale.

În martie 2026, Cyrus a revenit temporar la universul care a consacrat-o, lansând piesa „Younger You” pentru „Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

Miley Cyrus a anunțat și două concerte la Hollywood Bowl, pe 16 și 18 octombrie 2026, pentru promovarea noului album.