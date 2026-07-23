Shania Twain lansează al șaptelea album de studio: O bucurie să împărtășesc această parte din mine

Artista spune că pe noul disc a ales, pentru prima dată, să includă detalii despre viața sa pe care până acum le considerase prea intime pentru a le face publice.

„Îmi aduce foarte multă bucurie să împărtășesc această parte din mine. Shania Twain s-a născut din acea mică interpretă care venea dintr-un loc despre care aproape nimeni nu știa nimic”, a declarat artista pentru Billboard, într-un interviu publicat miercuri.

Un album despre copilăria din nordul Canadei

Piesa care dă titlul albumului vorbește despre copilăria artistei, pe numele său oficial Eilleen Regina Twain, când cânta coveruri în barurile din nordul provinciei Ontario și visa să ajungă într-o zi la Nashville.

„Toate mașinile noastre trebuiau împinse ca să pornească. Era stilul nostru de viață. Cântam prin baruri din mici orașe miniere și nimeni nu credea că voi fi descoperită acolo. Doar mama avea speranța că într-o zi va fi posibil”, a povestit artista.

Twain avea 22 de ani când părinții săi au murit într-un accident rutier, iar aceasta și-a amânat cariera pentru a avea grijă de frații mai mici. Câțiva ani mai târziu a fost remarcată la Nashville, iar albumul „The Woman in Me” (1995) a transformat-o într-un superstar internațional.

Colaborări cu Ronnie Wood, Josh Homme și Tanya Tucker

Albumul reunește numeroși invitați speciali, printre care Ronnie Wood (The Rolling Stones), Josh Homme (Queens of the Stone Age), T Bone Burnett și legenda muzicii country Tanya Tucker.

Pentru Twain, duetul cu Tanya Tucker are o semnificație aparte.

„Mama îmi spunea mereu că ar trebui să fiu următoarea Tanya Tucker. Faptul că ea a acceptat să cânte pe această piesă este ceva ce încă îmi vine greu să cred”, a spus artista.

Ea a dezvăluit că Tucker a acceptat invitația fără să fi ascultat în prealabil melodia.

Fiul artistei, implicat în producția albumului

La realizarea albumului a contribuit și Eja, fiul de 24 de ani al cântăreței, care figurează ca producător și coautor al mai multor piese.

Twain spune că experiența lor de lucru este complementară.

„El se ocupă de partea tehnică și cântă la foarte multe instrumente, în timp ce eu rămân fidelă chitarei acustice și felului în care compun. Mă duce în direcții muzicale în care nu aș merge singură”, a explicat artista.

Un amestec de stiluri muzicale

Pe lângă confesiunile personale, „Little Miss Twain” se remarcă prin diversitatea influențelor muzicale, reunind elemente de country, bluegrass, rock, soul, Motown, R&B și chiar big band, inspirate din muzica pe care artista a ascultat-o în copilărie.

Twain consideră că, deși experiențele descrise pe album sunt foarte personale, emoțiile transmise sunt universale.

„Multă vreme am crezut că oamenii nu se vor regăsi în poveștile mele. Dar, în cele din urmă, am realizat că dorul și iubirea sunt sentimente pe care le înțelege oricine”, a spus ea.