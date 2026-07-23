Prima pagină » Life-Entertaiment » Shania Twain lansează al șaptelea album de studio: O bucurie să împărtășesc această parte din mine

Shania Twain lansează al șaptelea album de studio: O bucurie să împărtășesc această parte din mine

Cântăreața canadiană Shania Twain, care împlinește în luna august 61 de ani, lansează vineri cel de-al șaptelea său album de studio, intitulat „Little Miss Twain”, despre care spune că este cel mai personal material din carieră.
Shania Twain lansează al șaptelea album de studio: O bucurie să împărtășesc această parte din mine
sursă foto: Stringer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
23 iul. 2026, 03:05, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Artista spune că pe noul disc a ales, pentru prima dată, să includă detalii despre viața sa pe care până acum le considerase prea intime pentru a le face publice.

„Îmi aduce foarte multă bucurie să împărtășesc această parte din mine. Shania Twain s-a născut din acea mică interpretă care venea dintr-un loc despre care aproape nimeni nu știa nimic”, a declarat artista pentru Billboard, într-un interviu publicat miercuri.

Un album despre copilăria din nordul Canadei

Piesa care dă titlul albumului vorbește despre copilăria artistei, pe numele său oficial Eilleen Regina Twain, când cânta coveruri în barurile din nordul provinciei Ontario și visa să ajungă într-o zi la Nashville.

„Toate mașinile noastre trebuiau împinse ca să pornească. Era stilul nostru de viață. Cântam prin baruri din mici orașe miniere și nimeni nu credea că voi fi descoperită acolo. Doar mama avea speranța că într-o zi va fi posibil”, a povestit artista.

Twain avea 22 de ani când părinții săi au murit într-un accident rutier, iar aceasta și-a amânat cariera pentru a avea grijă de frații mai mici. Câțiva ani mai târziu a fost remarcată la Nashville, iar albumul „The Woman in Me” (1995) a transformat-o într-un superstar internațional.

Colaborări cu Ronnie Wood, Josh Homme și Tanya Tucker

Albumul reunește numeroși invitați speciali, printre care Ronnie Wood (The Rolling Stones), Josh Homme (Queens of the Stone Age), T Bone Burnett și legenda muzicii country Tanya Tucker.

Pentru Twain, duetul cu Tanya Tucker are o semnificație aparte.

„Mama îmi spunea mereu că ar trebui să fiu următoarea Tanya Tucker. Faptul că ea a acceptat să cânte pe această piesă este ceva ce încă îmi vine greu să cred”, a spus artista.

Ea a dezvăluit că Tucker a acceptat invitația fără să fi ascultat în prealabil melodia.

Fiul artistei, implicat în producția albumului

La realizarea albumului a contribuit și Eja, fiul de 24 de ani al cântăreței, care figurează ca producător și coautor al mai multor piese.

Twain spune că experiența lor de lucru este complementară.

„El se ocupă de partea tehnică și cântă la foarte multe instrumente, în timp ce eu rămân fidelă chitarei acustice și felului în care compun. Mă duce în direcții muzicale în care nu aș merge singură”, a explicat artista.

Un amestec de stiluri muzicale

Pe lângă confesiunile personale, „Little Miss Twain” se remarcă prin diversitatea influențelor muzicale, reunind elemente de country, bluegrass, rock, soul, Motown, R&B și chiar big band, inspirate din muzica pe care artista a ascultat-o în copilărie.

Twain consideră că, deși experiențele descrise pe album sunt foarte personale, emoțiile transmise sunt universale.

„Multă vreme am crezut că oamenii nu se vor regăsi în poveștile mele. Dar, în cele din urmă, am realizat că dorul și iubirea sunt sentimente pe care le înțelege oricine”, a spus ea.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Căni cu Călin Georgescu, George Simion sau Putin, atracția principală de la Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Val de scumpiri la pompă din cauza sistării petrolului kazah din Marea Neagră. Noile prețuri la benzină și motorină
Libertatea
Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că au un motiv ascuns pentru revenirea în Marea Britanie. Ce ar urmări? „Nu poți avea totul”
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia