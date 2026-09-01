Nimeni nu are voie să se apropie de această insulă. Localnicii folosesc arcuri și săgeți pentru a alunga intrușii

Insula North Sentinel, parte a arhipelagului Andaman și Nicobar, găzduiește poporul sentinalez, unul dintre cele mai izolate popoare din lume.

Rare footage of a plane flying over North Sentinel Island. It is considered one of the most dangerous places in the world, where anyone who visits this island has a high chance of dying.pic.twitter.com/67SmTzKIE8 — Massimo (@Rainmaker1973) August 20, 2025

Accesul pe insulă și în împrejurimile sale este strict interzis. Granița pentru străini începe chiar din largul mării, scrie Blic.

Insula are o suprafață de 59,67 kilometri pătrați, aproximativ de mărimea Manhattanului. Interiorul său nu a fost niciodată explorat.

Ceea ce se știe despre poporul sentinelez provine în principal din observații făcute de pe mare sau din rare întâlniri cu aceștia.

Este interzisă și apropierea de insulă

Protecția poporului sentinelez se bazează pe un regulament din 1956. În temeiul acestuia, insula a fost declarată zonă protejată, fiind interzisă apropierea la mai puțin de 9 kilometri.

Scopul este de a preveni contactul cu lumea exterioară și de a proteja populația de boli împotriva cărora nu are imunitate.

Începând din 1996, interdicția se aplică și turiștilor, pescarilor, cercetătorilor și altor civili. Acestora nu li se permite să debarce pe insulă și nici să încerce să ia legătura cu locuitorii acesteia.

Din acest motiv, Insula North Sentinel nu face parte din rutele turistice obișnuite, chiar dacă Insulele Andaman și Nicobar sunt deschise vizitatorilor.

Tocmai faptul că este aproape complet izolată de lumea exterioară îi atrage și mai mult pe aventurieri. Locuitorii din North Sentinel trăiesc ca vânători-culegători și își asigură hrana din mediul natural.

Numărul exact al acestora este necunoscut, iar estimările variază semnificativ. Au fost menționate cifre cuprinse între doar 15 persoane și câteva sute, în timp ce cea mai comună estimare se situează între 50 și 200.

Limba lor nu a fost încă identificată și niciun aventurier nu a reușit să poarte o conversație normală cu membrii acestui popor. Drept urmare, se știu foarte puține lucruri despre societatea, modul de viață și organizarea acestora.

De mii de ani, sentinelezii au refuzat orice contact cu lumea exterioară. Izolarea lor nu este însă doar o chestiune de tradiție. Pentru ei, chiar și bolile infecțioase obișnuite ar putea reprezenta un pericol grav, întrucât nu au fost expuși la numeroasele afecțiuni care sunt comune în alte părți ale lumii.

O întâlnire care s-a sfârșit cu moartea

Una dintre cele mai faimoase încercări de a ajunge la popor a avut loc în 2018. Misionarul american John Allen Chau a ajuns ilegal pe insulă după ce a plătit pescari locali să-l ducă acolo.

El dorea să ia legătura cu locuitorii și să le propovăduiască creștinismul. Chau a fost ucis pe 17 noiembrie 2018, după ce a încercat să ia legătura cu sentinelezii. Avea 26 de ani.

Locuitorii insulei Sentinel sunt cunoscuți pentru faptul că folosesc arcuri și săgeți pentru a avertiza intrușii și a încerca să-i alunge de pe insulă. Prin urmare, orice apropiere de comunitatea lor poate fi fatală.

Deși regulile sunt clare, unii aventurieri încă mai încearcă să ajungă pe insulă

În aprilie 2025, un american în vârstă de 24 de ani, Mykhailo Viktorovych Polyakov, a fost arestat după ce a ajuns ilegal pe insulă. Potrivit poliției, el încercase anterior de două ori să ajungă pe insulă, iar a treia sa încercare a dus la arestarea sa.

Insula North Sentinel rămâne unul dintre puținele locuri din lume despre care umanitatea modernă știe extrem de puțin.