O „meduză” misterioasă a apărut într-o fotografie de pe Marte. Explicația NASA este mult mai neobișnuită

Imaginea a fost realizată în 2023, însă fotografia a revenit recent în atenția publicului, alimentând speculațiile despre existența unor forme de viață pe Marte.

Forma misterioasă poate fi văzută în partea stângă a imaginii, deasupra unui peisaj marțian aparent obișnuit. La prima vedere, pata întunecată seamănă cu o creatură suspendată sau cu un obiect aflat pe suprafața planetei. Aspectul a fost comparat inclusiv cu tripodele extraterestre din romanul „Războiul lumilor”, scris de H.G. Wells.

Totuși, imaginile realizate înainte și după momentul respectiv oferă un indiciu important cu privire la adevărata origine a „meduzei”, scrie Science Alert.

„Meduza” de pe Marte apare într-o singură fotografie realizată de Curiosity

Fotografia care prezintă forma neobișnuită a fost realizată de Curiosity pe 20 august 2023, la ora 22:27:46 UTC (21 august 2023, 01:27:46 ora României, n.r.). Roverul a fotografiat aceeași zonă de mai multe ori, folosind aceeași cameră.

Cu doar 13 secunde și 25 de secunde înainte, Curiosity realizase alte două fotografii ale aceluiași peisaj. În niciuna dintre acestea nu apare forma asemănătoare unei meduze.

Acest detaliu este esențial. Dacă obiectul ar fi fost o structură fizică aflată pe suprafața planetei, acesta ar fi trebuit să fie vizibil și în celelalte imagini realizate aproape simultan.

Cercetătorii consideră astfel că fenomenul este mult mai probabil să fie un artefact al camerei, decât un obiect sau o creatură aflată pe Marte.

„Meduza” de pe Marte ar putea fi provocată de razele cosmice

Una dintre explicațiile cele mai plauzibile este reprezentată de razele cosmice, particule cu energie foarte mare care ajung în permanență din spațiu și pot lovi senzorii camerelor aflate dincolo de protecția oferită de atmosfera și câmpul magnetic al Pământului.

Marte este mult mai expus unor astfel de particule. Planeta nu are un câmp magnetic global comparabil cu cel al Pământului, iar atmosfera sa are doar aproximativ 0,5% din masa atmosferei terestre.

Atunci când o particulă energetică lovește detectorul unei camere, poate produce o anomalie temporară în imagine. Acestea pot apărea sub forma unor pete albe, dungi, puncte sau alte forme neobișnuite.

Specialiștii NASA au documentat în trecut astfel de efecte în imaginile transmise de roverele marțiene. În unele cazuri, razele cosmice au produs inclusiv artefacte întunecate, nu doar pete luminoase.

„Meduza” de pe Marte nu este o dovadă a vieții extraterestre

Faptul că forma apare într-un singur cadru și dispare în fotografiile realizate cu câteva secunde înainte reprezintă un argument puternic împotriva ideii că aceasta ar fi o structură reală de pe suprafața planetei.

Totuși, fără o analiză oficială a echipei care se ocupă de imaginile roverului Curiosity, nu se poate afirma cu certitudine că fenomenul a fost produs de o rază cosmică. Alte tipuri de artefacte ale camerei sau ale procesării imaginilor nu pot fi excluse complet.

Imaginea reprezintă însă un exemplu al motivului pentru care fotografiile de pe Marte pot părea uneori atât de misterioase. Roverele NASA au surprins de-a lungul timpului formațiuni care seamănă cu fețe umane, oase, ciuperci sau structuri artificiale, dar acestea s-au dovedit a fi, în general, formațiuni geologice sau artefacte vizuale.