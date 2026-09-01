Mister pe un lac uriaș. O insulă a apărut din senin și apoi a dispărut

Rocky Avery, un localnic din Columbia Britanică și pasionat de plimbări cu barca, a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu ciudata „insulă” plutitoare, potrivit ScienceAlert.

Tehnic vorbind, este mai degrabă o plută decât o insulă, cu arbori și alte plante care cresc pe ceva aparent plutitor, asemănător lemnului adus de apă.

Rezervorul este administrat de BC Hydro, compania de electricitate care exploatează energia produsă de baraj.

Chiar și autoritățile au crezut că imaginile ar putea fi false

Având în vedere că internetul este inundat de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, purtătorul de cuvânt al BC Hydro, Bob Gammer, a privit inițial cu suspiciune informațiile despre insulă.

„Este cu siguranță ceva despre care nu am mai auzit până acum. Și, pentru că nu au fost foarte mulți oameni care să o raporteze, a fost dificil să o localizăm”, a declarat Gammer la CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

Imaginile din satelit confirmă existența formațiunii

Pentru a verifica independent existența insulei plutitoare, publicația ScienceAlert a analizat datele satelitare disponibile gratuit prin Copernicus Browser, la fel ca BC Hydro.

Pe 21 iulie 2026, o mică formațiune verde, asemănătoare unei insule, era într-adevăr vizibilă în imaginile furnizate de satelitul Sentinel-2 al Agenției Spațiale Europene.

Imaginile din satelit, preluate din baza de date Sentinel 2 și adnotate de BC Hydro, au fost verificate independent de ScienceAlert, care a confirmat că sunt corecte.

Insula a dispărut, apoi a reapărut în alt loc

În acea zi, „insula” se afla la aproximativ 100 de kilometri vest de barajul W.A.C. Bennett. Nu pare să fi existat în zilele anterioare și nu este clar unde a dispărut în zilele următoare.

Luni, Avery a anunțat pe pagina sa de Facebook că insula a fost găsită din nou, de această dată în râul Ospika, care se varsă în lacul Williston.

El a declarat pentru ScienceAlert că el și prietenii săi intenționează să filmeze în curând partea de sub insulă.

Cum ar fi putut apărea insula plutitoare

Deși încă nu se știe exact cum a apărut „insula” și din ce este alcătuită, fenomenul ar putea avea legătură cu faptul că rezervorul a atins pentru prima dată în ultimii 14 ani capacitatea maximă, la începutul acestui an.

Gammer a sugerat în interviul acordat CBC că insula plutitoare s-ar fi putut forma pe mal de-a lungul mai multor ani, desprinzându-se și începând să plutească liber atunci când nivelul apei a atins valori record.

BC Hydro a deversat apă din baraj în iunie și iulie, după ce rezervorul a ajuns la capacitate maximă pentru prima dată în 14 ani.

„Atunci când avem rezervoare pline, aceste niveluri mai ridicate ale apei pot ridica materiale care ar fi putut rămâne blocate de-a lungul țărmului, într-un golf adăpostit, permițându-le apoi să plutească liber. Nu putem identifica originea acestei insule plutitoare, dar aceasta este o explicație care pare rezonabilă”, a declarat Gammer pentru CBC.

Un posibil pericol pentru cei aflați pe apă

În prezent, „insula” nu pare să reprezinte un pericol pentru baraj. Totuși, cei care merg cu barca sau pescuiesc în zonă ar trebui să fie atenți la astfel de obstacole nemarcate.

Lacul Williston este uriaș – este al șaptelea cel mai mare rezervor din lume – iar, din câte se știe, insula plutitoare ar putea încă să plutească undeva în apele sale.