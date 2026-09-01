De ce un Oscar poate ajunge să valoreze doar un dolar. Regula impusă câștigătorilor și moștenitorilor

Valoarea sa pe piață este însă limitată de o regulă neobișnuită: laureații din ultimele decenii nu își pot vinde liber trofeele, potrivit Associated Press.

Premiile Oscar au devenit, în aproape un secol, unul dintre cele mai puternice simboluri ale industriei americane de film, chiar dacă originile și istoria lor sunt marcate de controverse, legende și chiar mistere care nu au fost elucidate nici astăzi.

Primele premii ale Academiei Americane de Film au fost acordate în 1929, în cadrul unei ceremonii care a durat numai aproximativ zece minute. De atunci, Oscarurile s-au transformat într-un fenomen cultural global și au dat naștere unei adevărate industrii construite în jurul sezonului premiilor, de la consultanți și specialiști în campanii până la publicații, stiliști și personalul implicat în organizarea ceremoniilor.

Statueta costă aproximativ 400 de dolari

Valoarea simbolică a unui Oscar este dificil de cuantificat. Costul efectiv de producție al statuetei este însă de aproximativ 400 de dolari.

În același timp, studiourile de la Hollywood pot investi zeci de milioane de dolari în campaniile prin care încearcă să-și poziționeze filmele, actorii și cineaștii pentru obținerea unei nominalizări sau a unui premiu.

Un Oscar poate fi urmat, pentru unii câștigători, de contracte mai profitabile, însă obținerea trofeului nu reprezintă automat o garanție pentru o carieră mai bună sau pentru succesul proiectelor ulterioare.

Regula de un dolar

Și mai neobișnuită este situația statuetei după ce ajunge în posesia laureatului.

Câștigătorii care și-au primit Oscarurile după 1951, precum și moștenitorii lor, nu pot vinde sau înstrăina pur și simplu trofeele fără să ofere mai întâi Academiei posibilitatea de a le cumpăra.

Prețul prevăzut pentru această operațiune este de numai un dolar.

Regula face ca piața statuetelelor moderne să fie foarte diferită de cea a altor obiecte de colecție asociate marilor vedete de la Hollywood.

Nici originea numelui „Oscar” nu este certă

O altă necunoscută ține chiar de numele celui mai faimos premiu din cinematografie.

Nu există o explicație stabilită definitiv privind persoana care a botezat statueta „Oscar”. Una dintre poveștile care au rămas în istoria Academiei o are în centru pe Margaret Herrick, bibliotecară a instituției, despre care se spune că ar fi remarcat asemănarea statuetei cu unchiul său și ar fi început să-i spună Oscar.

Istoria premiilor a fost însoțită și de controverse privind alegerile făcute de membrii Academiei.

Filme devenite ulterior repere cinematografice au pierdut competiția pentru cel mai bun film sau nu au fost nominalizate în anumite categorii importante. „Citizen Kane” și „Brokeback Mountain”, de exemplu, nu au câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, în timp ce „2001: A Space Odyssey”, „Do the Right Thing” și „Hoop Dreams” nu au primit nominalizări la această categorie. Regizorul David Lynch nu a câștigat niciodată un Oscar competitiv.

Oscarurile, contestate și urmărite de generații

Popularitatea premiilor a cunoscut fluctuații de-a lungul deceniilor. Ceremonia este televizată din 1953, iar Academia s-a confruntat în diferite perioade cu presiuni pentru schimbarea și diversificarea componenței sale.

În 2015, campania #OscarsSoWhite a declanșat o nouă dezbatere privind reprezentarea și componența Academiei, contribuind la o perioadă de schimbări în interiorul organizației.

În pofida criticilor și controverselor, Oscarul rămâne unul dintre cele mai ușor de recunoscut simboluri ale cinematografiei mondiale, iar ceremonia anuală continuă să reprezinte punctul culminant al sezonului marilor premii de la Hollywood.