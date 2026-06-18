JD Vance anunță startul negocierilor dintre SUA și Iran: „Perioada de 60 de zile a început oficial”

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat că perioada de 60 de zile convenită cu Teheranul pentru a negocia un acord final de pace a început oficial joi.

„Aş spune că perioada de 60 de zile a început oficial astăzi. A fost semnat târziu. De fapt, tehnic vorbind, se poate să fi fost semnat astăzi din cauza diferenţei de fus orar. (…) Vom începe să numărăm perioada de 60 de zile de astăzi (joi – n.r.)”, a declarat Vance la o conferinţă de presă la Casa Albă, potrivit Reuters.

Vicepreședintele american a fost întrebat și ce se va întâmpla după perioada de 60 de zile în ceea ce privește administrarea Strâmtorii Ormuz. El a subliniat faptul că principala rută de aprovizionare pentru transporturile de petrol și gaze ar trebui să fie liberă de taxe. Iranul a închis strâmtoarea la scurt timp după izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie.

„Negocierile finale pot stabili condițiile pentru ceea ce va urma”, a completat Vance.

În memorandum, SUA şi Iranul îşi acordă 60 de zile pentru a negocia un acord de pace final ce trebuie ratificat printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU. Printre problemele ce trebuie rezolvate pentru a ajunge la un astfel de acord se numără statutul programului nuclear al Republicii Islamice.