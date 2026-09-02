Regele Charles, tot mai activ și tot mai „scump”. Casa Regală britanică va avea aproape 100 de milioane de lire la dispoziție

Guvernul de la Londra explică majorarea inclusiv prin creșterea numărului de angajamente publice și vizite de stat ale Regelui Charles al III-lea, relatează publicația The Independent.

Noua sumă reprezintă o creștere substanțială față de finanțarea de bază de 51,8 milioane de lire sterline din exercițiul financiar 2024-2025.

Ministrul britanic al Trezoreriei Dan Tomlinson a explicat că necesarul financiar al Casei Regale a crescut în condițiile în care Charles al III-lea și-a intensificat „semnificativ” activitatea publică și vizitele de stat în comparație cu ultimii ani ai domniei Reginei Elisabeta a II-a.

Banii nu reprezintă însă un venit personal pus la dispoziția monarhului, ci finanțează activitatea oficială a Casei Regale, inclusiv personalul și deplasările asociate îndatoririlor publice.

Se schimbă formula de finanțare a monarhiei

Finanțarea Casei Regale este asigurată prin mecanismul denumit Sovereign Grant, legat de profiturile generate de Crown Estate.

Potrivit noii formule, procentul din profitul net al Crown Estate luat în calcul pentru finanțarea activităților oficiale ale monarhiei va crește la aproximativ 20,5%.

Fondurile trebuie să permită Casei Regale să acopere costurile asociate atribuțiilor oficiale, personalului și deplasărilor.

O parte din bani este destinată și întreținerii proprietăților regale, unde există lucrări restante, precum și consolidării sistemelor de securitate cibernetică.

De asemenea, sunt prevăzute investiții în instalarea unor sisteme de încălzire mai eficiente energetic în palatele regale aflate în folosință.

Grantul total va scădea, în ciuda creșterii finanțării de bază

Majorarea finanțării de bază nu înseamnă însă că suma totală alocată prin Sovereign Grant va continua să crească.

Grantul total urmează să scadă de la nivelul de 137,9 milioane de lire sterline, pe măsură ce se apropie de final amplul program de renovare a Palatului Buckingham.

Lucrările au făcut parte dintr-un proiect derulat pe parcursul a zece ani și au reprezentat o componentă importantă a necesarului financiar suplimentar al Casei Regale britanice.

Prin urmare, cele 99,9 milioane de lire reprezintă finanțarea de bază stabilită pentru activitatea oficială a monarhiei în 2027-2028 și nu trebuie confundată cu suma totală acordată Casei Regale prin Sovereign Grant.

Majorarea intervine într-o perioadă în care Charles al III-lea continuă să desfășoare activități publice și vizite oficiale, în pofida problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.